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Introdução Mesmo dentro de casa, raios podem causar acidentes graves por efeitos indiretos, como pelo encanamento. Evitar banho e contato com aparelhos elétricos durante tempestades é crucial. O Brasil é líder em incidência de raios; saiba como se proteger e o que fazer em caso de acidente.

Principais Tópicos





Entenda os perigos indiretos dos raios em casa Saiba por que evitar banho e eletrodomésticos na tempestade Descubra medidas de segurança dentro de ambientes fechados O Brasil e a alta incidência de descargas elétricas Como identificar a distância de um raio

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A chance de uma pessoa ser atingida diretamente por um raio é menor que uma em um milhão, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). No entanto, não é a incidência direta do raio a maior causadora de mortes e ferimentos: geralmente, eles resultam de efeitos indiretos, como correntes que se propagam pelo chão ou por objetos próximos ao ponto atingido – uma árvore, por exemplo.

Por isso, tomar banho – assim como lavar a louça e usar aparelhos conectados à tomada – está entre as atividades que devem ser evitadas durante tempestades com raios. Embora permanecer dentro de casa seja mais seguro do que ficar ao ar livre, as descargas elétricas podem atingir as instalações de uma residência e provocar acidentes. Segundo o INPE, 24% das mortes por raios registradas no país entre 2013 e 2022 aconteceram dentro de casa, com pessoas em contato com objetos ligados à rede elétrica ou telefônica.

Isso acontece porque a corrente de um raio pode se propagar pelo encanamento e pela fiação da casa. O chuveiro elétrico reúne os dois riscos: está ligado à rede elétrica e em contato com a água. Se um raio atingir a rede elétrica da residência, o surto de tensão pode chegar ao chuveiro e provocar um choque em quem estiver no banho. Os disjuntores não funcionam como barreira, porque não foram feitos para conter surtos tão rápidos. Quem cumpre esse papel são os dispositivos de proteção contra surtos (DPS).

Esse choque pode causar queimaduras na pele e parada cardíaca, e até levar à morte. Durante as tempestades, de modo geral, não é indicado usar nem tocar equipamentos que funcionam com eletricidade.

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Essas orientações seguem a cartilha Proteção contra raios, elaborada pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do INPE. Além delas, medidas de proteção em ambientes fechados incluem:

Manter distância de portas e janelas;

Evitar áreas externas, como varandas;

Não usar celular conectado à tomada (fora do carregador, o aparelho pode ser usado normalmente);

Evitar contato com superfícies de concreto (não se deitar sobre pisos de concreto nem se apoiar em paredes do mesmo material, pois elas podem conter estruturas metálicas capazes de conduzir eletricidade).

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Caso uma pessoa seja atingida por um raio, a orientação é acionar imediatamente os serviços de emergência, pelo telefone 193, do Corpo de Bombeiros, ou 192, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Raios no Brasil

O Brasil está entre os líderes mundiais em incidência de raios. Segundo o INPE, o país registrou, nos últimos dez anos, uma média de 100 a 150 milhões de descargas elétricas por ano, a depender da técnica de monitoramento. Até 2100, caso o ritmo atual de aquecimento do planeta continue, a expectativa é de que a média brasileira ultrapasse os 200 milhões de raios por ano.

Entre 2013 e 2022, os raios mataram 835 pessoas no Brasil, uma média de cerca de 84 por ano, a maioria delas ao ar livre. Pará (88 mortes) e Amazonas (78) lideram o ranking, segundo um levantamento divulgado em 2023 pelo ELAT, que analisou o impacto dos raios no país na última década.

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O número de mortes tem correlação inversa com o Produto Interno Bruto (PIB): os estados com menor PIB tendem a apresentar mais vítimas. Segundo os pesquisadores, as mortes dependem principalmente de três fatores: a quantidade de raios na região, o tamanho da população e o grau de informação e conscientização dos moradores.

De onde vem o “cheiro de chuva”?

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O que é um raio?

Um raio é uma descarga elétrica natural e intensa que ocorre na atmosfera entre regiões eletricamente carregadas. Tecnicamente, relâmpago é o nome de qualquer descarga desse tipo, e raio é o relâmpago que atinge o solo. Eles se formam em nuvens de grande desenvolvimento vertical, as cumulonimbus, responsáveis pelas tempestades – marcadas por ventos fortes, trovoadas, relâmpagos, granizo e chuva.

Dentro da nuvem, as colisões entre partículas de gelo fazem com que ela acumule cargas elétricas. As cargas positivas se concentram na parte de cima, e as negativas, na parte de baixo. Quando a diferença entre essas cargas fica grande demais para que o ar, um isolante, a contenha, ocorre a descarga.

Toda tempestade tem relâmpagos, mas pode haver relâmpagos sem tempestade – em nuvens de cinzas de erupções vulcânicas, por exemplo. Todo raio produz um clarão e um trovão, o estrondo causado pela expansão rápida do ar aquecido pela descarga.

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A regra prática para estimar a distância de um raio é contar os segundos entre o clarão e o trovão e dividir o resultado por três. O número obtido é a distância aproximada, em quilômetros, entre você e o raio. Por exemplo: se o trovão vier seis segundos depois do clarão, o raio caiu a cerca de dois quilômetros de distância.

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