Enquanto milhões de pessoas usam as canetas para emagrecer, a ciência estuda como essas drogas podem combater uma série de problemas, de doenças autoimunes até o câncer.
As críticas à aproximação de Flávio Bolsonaro da figura do pai são simples de explicar: não há nada do que sentir saudades da gestão Jair.
O País vem batendo recordes de viajantes estrangeiros. Mas ainda temos a metade do número de turistas do Marrocos e um quinto em relação ao México.
O arquipélago guarda vestígios de uma sociedade que atingiu seu auge antes da chegada de Cabral. Entenda por que pesquisadores de todo o mundo se interessaram pela região – e como a população local tenta manter viva essa história.
A região intocada da Amazônia deveria ser um refúgio inabalável. Mas, mesmo longe das áreas desmatadas, cientistas observam redução nas populações de pássaros.
Nascido em meio à crise econômica, o movimento liderado por artistas locais do Recife ajudou a reposicionar a região no mapa cultural do País.
Na negociação, os americanos ficaram com as ilhas do "Caribe dinamarquês" – e uma delas, décadas mais tarde, se tornou a ilha de Epstein.
O país, hoje conhecido pelos direitos humanos e pela qualidade de vida, já conquistou grande parte do norte da Europa com guerras e colonialismo.
Elas pertenceram ao Império Espanhol, foram vendidas à Alemanha, tomadas pelo Japão e ocupadas pelos EUA. Hoje, estão no meio da queda de braço com a China.
Poderia ser o nome de uma banda de rock, mas é só um fenômeno natural
É uma pergunta bem mais existencial do que parece.
Muitas hipóteses ultrapassadas circulam online para responder a essa questão que assombra os humanos há séculos.
As consequências de uma guerra nuclear vão muito além das explosões.
A cerveja existe há 13 mil anos, mas o lúpulo só foi introduzido mil anos atrás.