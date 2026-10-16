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CAPA DO MÊS

Como o Mounjaro está mudando o mundo
Saúde

Como o Mounjaro está mudando o mundo

 Por Bruno Carbinatto
Enquanto milhões de pessoas usam as canetas para emagrecer, a ciência estuda como essas drogas podem combater uma série de problemas, de doenças autoimunes até o câncer.

CARTA AO LEITOR

Diga-me com quem andas
Sociedade

Diga-me com quem andas

 Por Rafael Battaglia
As críticas à aproximação de Flávio Bolsonaro da figura do pai são simples de explicar: não há nada do que sentir saudades da gestão Jair.

ESSENCIAL

Por que o turismo no Brasil não decola?
Sociedade

Por que o turismo no Brasil não decola?

 Por Felipe van Deursen
O País vem batendo recordes de viajantes estrangeiros. Mas ainda temos a metade do número de turistas do Marrocos e um quinto em relação ao México.

MATÉRIAS

Marajó sob a terra: Conheça a sociedade complexa que habitou a ilha antes da colonização
História

Marajó sob a terra: Conheça a sociedade complexa que habitou a ilha antes da colonização

 Por Maria Clara Rossini
O arquipélago guarda vestígios de uma sociedade que atingiu seu auge antes da chegada de Cabral. Entenda por que pesquisadores de todo o mundo se interessaram pela região – e como a população local tenta manter viva essa história.
Pássaros estão desaparecendo até em florestas preservadas. Esses pesquisadores talvez saibam por quê.
Ciência

Pássaros estão desaparecendo até em florestas preservadas. Esses pesquisadores talvez saibam por quê.

 Por Victor Bianchin
A região intocada da Amazônia deveria ser um refúgio inabalável. Mas, mesmo longe das áreas desmatadas, cientistas observam redução nas populações de pássaros.
Da lama ao mundo: a história e o legado do manguebeat
Cultura

Da lama ao mundo: a história e o legado do manguebeat

 Por Priscila Carvalho
Nascido em meio à crise econômica, o movimento liderado por artistas locais do Recife ajudou a reposicionar a região no mapa cultural do País.
Muito antes de Trump, os EUA já tentaram comprar a Groenlândia da Dinamarca
História

Muito antes de Trump, os EUA já tentaram comprar a Groenlândia da Dinamarca

 Por Felipe van Deursen
Na negociação, os americanos ficaram com as ilhas do "Caribe dinamarquês" – e uma delas, décadas mais tarde, se tornou a ilha de Epstein.
O esquecido passado expansionista da Suécia
História

O esquecido passado expansionista da Suécia

 Por Felipe van Deursen
O país, hoje conhecido pelos direitos humanos e pela qualidade de vida, já conquistou grande parte do norte da Europa com guerras e colonialismo.
Por que as potências mundiais disputam há mais de um século essas minúsculas ilhas do Pacífico?
História

Por que as potências mundiais disputam há mais de um século essas minúsculas ilhas do Pacífico?

 Por Felipe van Deursen
Elas pertenceram ao Império Espanhol, foram vendidas à Alemanha, tomadas pelo Japão e ocupadas pelos EUA. Hoje, estão no meio da queda de braço com a China.

ORÁCULO

O que são raios vulcânicos?
Ciência

O que são raios vulcânicos?

 Oráculo Por
Oráculo
Poderia ser o nome de uma banda de rock, mas é só um fenômeno natural
Qual foi o primeiro animal a fazer som voluntariamente?
Ciência

Qual foi o primeiro animal a fazer som voluntariamente?

 Oráculo Por
Oráculo
É uma pergunta bem mais existencial do que parece.
Por que as zebras nunca foram domesticadas, como os cavalos e jumentos?
Ciência

Por que as zebras nunca foram domesticadas, como os cavalos e jumentos?

 Oráculo Por
Oráculo
Muitas hipóteses ultrapassadas circulam online para responder a essa questão que assombra os humanos há séculos.
O que é inverno nuclear?
Ciência

O que é inverno nuclear?

 Oráculo Por
Oráculo
As consequências de uma guerra nuclear vão muito além das explosões.
Podemos usar outras ervas amargas na produção de cerveja em vez de lúpulo?
Ciência

Podemos usar outras ervas amargas na produção de cerveja em vez de lúpulo?

 Oráculo Por
Oráculo
A cerveja existe há 13 mil anos, mas o lúpulo só foi introduzido mil anos atrás.
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