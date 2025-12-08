“Energia limpa já supera a fóssil.” Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

As energias limpas e renováveis ultrapassaram o carvão – e se tornaram, pela primeira vez, a maior fonte de eletricidade do mundo moderno.

Qual é a verdade:

O dado foi extraído de um relatório (1) da empresa de pesquisa energética Ember, e está correto. As energias solar e eólica forneceram 5.072 terawatts-hora, no mundo, ao longo do primeiro semestre deste ano, contra 4.896 terawatts-hora advindos da queima do carvão.

O problema é que as notícias baseadas no relatório omitem um ponto crucial: esses números se referem à eletricidade, que corresponde a apenas 20% de todo o consumo energético global (2). Os outros 80%, que incluem coisas como aviação, siderurgia e produção de concreto, por exemplo, não usam eletricidade – e seguem dependendo de combustíveis fósseis.

Fontes 1. “Solar and wind met all electricity demand growth, leading to a slight fall in fossil fuel generation”; 2. International Energy Agency (IEA).