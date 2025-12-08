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Ciência

“Energia limpa já supera a fóssil.” Não é bem assim…

Essa boa notícia se espalhou pela internet. Mas a verdade, infelizmente, é mais complexa.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 dez 2025, 12h00
Imagem de dezenas de modernos moinhos de vento, numa região campestre.
 (American Public Power Association/Unsplash)
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O que a notícia dizia:
As energias limpas e renováveis ultrapassaram o carvão – e se tornaram, pela primeira vez, a maior fonte de eletricidade do mundo moderno.

Qual é a verdade:
O dado foi extraído de um relatório (1) da empresa de pesquisa energética Ember, e está correto. As energias solar e eólica forneceram 5.072 terawatts-hora, no mundo, ao longo do primeiro semestre deste ano, contra 4.896 terawatts-hora advindos da queima do carvão.

O problema é que as notícias baseadas no relatório omitem um ponto crucial: esses números se referem à eletricidade, que corresponde a apenas 20% de todo o consumo energético global (2). Os outros 80%, que incluem coisas como aviação, siderurgia e produção de concreto, por exemplo, não usam eletricidade – e seguem dependendo de combustíveis fósseis.

Fontes 1. “Solar and wind met all electricity demand growth, leading to a slight fall in fossil fuel generation”; 2. International Energy Agency (IEA).

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