Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Enquanto o mundo aquece, os ratos fazem a festa

Estudo relaciona a crise climática com a presença cada vez maior dos roedores nas grandes cidades. Entenda.

Por Manuela Mourão 5 fev 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h17
Fotografia de um rato surpreso com a cabeça fora do burraco.
 (Ludovic MOTTINI/Getty Images)
Continua após publicidade
Enquanto o mundo aquece, os ratos fazem a festa Priorizar nos meus resultados Google

Misture Ratatouille com Wall-E e temos a receita para o futuro da Terra. Ao menos esse é o cenário que dá para imaginar graças a um novo estudo, que relacionou o aumento da população de roedores em cidades ao aquecimento global.

A pesquisa, publicada na Science Advances, analisou dados de 16 cidades ao redor do mundo. Dentre elas, Amsterdã, Nova York, São Francisco, Toronto e Washington. Elas ocupam os cinco primeiros lugares no ranking de maior crescimento da população de ratinhos urbanos.

Os dados recolhidos mostram que foi possível observar aumentos de 390% em ratos Em Washington, 300% em São Francisco e 186% em Toronto, por exemplo. As 11 cidades, por sua vez, também mostraram “tendências de aumento significativo no número de ratos”, ainda que menores.

Continua após a publicidade

Siga

Outras cidades famosas por encontros entre pessoas e ratazanas, como Paris (cidade natal do rato Remy) e Londres, não foram incluídas, pois não possuíam os dados necessários para a comparação. Mesmo assim, os autores acreditam que os resultados encontrados possam ser espelhados para as realidades de centros urbanos ao redor do mundo. 

O estudo se baseou em ligações de cidadãos feitas para o 311 (número que dá acesso a serviços municipais não emergenciais) por pelo menos sete anos (alguns lugares tinham chamadas que datavam de até 17 anos), em que reclamavam de algum tipo de contato com os animais. O aumento de ligações foi usado como estimativa para a ampliação da população de ratos.

Continua após a publicidade

“O que descobrimos é que, sim, o número de ratos está aumentando em cidades do mundo todo”, diz Richardson. “E as cidades que estão aquecendo mais rapidamente têm aumentos maiores no número de ratos ao longo do tempo”, disse o autor da pesquisa Jonathan Richardson, da Universidade de Richmond na Virgínia (EUA),

Continua após a publicidade

para a National Geographic.

O novo estudo não crava o porquê das mudanças climáticas estarem relacionadas com o aumento de ratos. O autor, porém, formula algumas hipóteses. Se essas cidades forem mais quentes no início e no final do inverno (a estação gelada funciona muitas vezes como controle de peste natural), isso pode garantir com que os roedores se alimentem por mais tempo – e uma dieta mais longa pode levar a mais reprodução.

“Descobrimos que essas cidades que apresentam tendências crescentes de aquecimento nos últimos 50 anos também apresentam um número mais rápido de ratos”, disse Richardson à CBS News.

Continua após a publicidade

Além disso, “cidades com populações humanas mais densas e com maior urbanização também registraram maiores aumentos de ratos”, escreveram os autores no estudo. Os pesquisadores tentaram relacionar se cidades mais geladas e ricas tinham alguma relação com o declínio da população de ratos, mas não tiveram dados relevantes.

Para o jornal britânico The Guardian, Richardson disse que “o resultado mais sombrio do estudo” foi descobrir que essas correlações existiam. “Não gosto de ratos”, disse ele, “mas há algo de fascinante num organismo que foi capaz de se espalhar pelo mundo e viver tão próximo de nós com tanto sucesso”.

Continua após a publicidade

Alguns estudos mostram que são gastos bilhões de dólares reparando estragos feitos por ratos infiltrados em prédios a cada ano. Esses animais também podem afetar o funcionamento de ecossistemas, sendo espécies invasivas em alguns biomas. Sem falar que podem transmitir pelo menos 60 doenças para humanos.  

Por isso, os autores concluem que “as cidades terão de integrar os impactos biológicos destas variáveis [o aumento de roedores] ​​nas futuras estratégias de gestão”.

Publicidade
TAGS:
Aquecimento global
Ratatouille
ratazana
ratos
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).