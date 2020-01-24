Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 A Black Friday começou! Garanta sua Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!
Ciência

Entenda de uma vez: como é a dinâmica das correntes marítimas?

Variações nos ventos, na temperatura e na salinidade da água do mar produzem e orientam um imenso sistema global de circulação de correntes oceânicas.

Por Salvador Nogueira 24 jan 2020, 16h48
SI_Circulacao_termoalina
 (Cristina Kashima/Superinteressante)
Continua após publicidade
Entenda de uma vez: como é a dinâmica das correntes marítimas? Priorizar nos meus resultados Google

É como se os oceanos da Terra fossem formados por muitos rios gigantescos de água salgada, correndo em diferentes profundidades e carregando sedimentos e substâncias químicas dos trópicos para os polos e dos polos para os trópicos, sem cessar. Essa, em essência, é a chamada circulação termoalina, cuja existência tem efeitos importantes sobre o clima do planeta.

Como de costume, o nome dado a esse processo, derivado do grego, ajuda a entender direitinho do que se trata. “Termo”, como talvez você saiba, significa “calor, temperatura”, enquanto “alina” vem de hals, ou “sal” em grego. Ou seja, o que determina o funcionamento da circulação termoalina são diferenças de temperatura e salinidade – a proporção de sal – das águas que estão nas várias regiões dos oceanos.

O princípio geral é simples: massas de água que estão mais quentes e carregam relativamente menos sal dissolvido nelas são mais “leves” – menos densas – e por isso tendem a subir. Já a água mais salgada e mais fria fica com densidade maior e por isso afunda.

Falta ainda levar em conta os movimentos das correntes marinhas que são impulsionados pelos ventos – nesse caso, é só imaginar as ondas que aparecem em lagos quando uma brisa passa pela superfície deles – e também os que são causados pelas marés (um fenômeno que depende, em última instância, da influência gravitacional da Lua). São esses processos combinados que desencadeiam a grande maioria dos movimentos dos “rios” submarinos, mas a densidade e a salinidade são mais relevantes no caso do oceano profundo. Na superfície, com a ajuda dos ventos, a velocidade é relativamente alta – a água das correntes flui a cerca de 1 metro por segundo ou até mais –, enquanto lá no fundão a coisa é bem mais lerda, na escala de menos de 1 cm por segundo.

Siga
Continua após a publicidade

Por que tudo isso é importante? Dá para citar dois motivos principais. O primeiro é o transporte de calor ao longo dos mares, o que ajuda o clima da Terra como um todo a ter menos extremos (embora eles não desapareçam, óbvio). O exemplo mais famoso envolve a chamada Corrente do Golfo, que se origina no Golfo do México e tem, em média, uns 100 km de largura e 800 metros de profundidade. Quente e rápida, ela sai das regiões subtropicais da América do Norte, passa pela Costa Leste dos EUA, a começar pela Flórida, e então vira para o Leste, costeando a Europa Ocidental, em especial o Reino Unido, a Irlanda e a Escandinávia, para depois voltar à Costa Leste americana.

O que essa volta gigantesca faz é, em suma, aquecer significativamente – talvez um bom par de graus Celsius ou mais – regiões que seriam frias e inóspitas sem a ajuda do rio submarino. Mas não é só isso.

Continua após a publicidade

Como você pode imaginar, conforme as águas vão deixando para trás as regiões mais quentes, elas vão ficando mais densas e afundando, encontrando no caminho águas ainda mais frias. As várias correntezas submarinas vão se misturando lentamente nas profundezas, e o processo também faz com que massas de água que estavam lá nos abismos sejam desalojadas pela água que está chegando. Lentamente, elas vão subindo, carregando consigo, na jornada para cima, nutrientes que tinham se depositado no leito marinho (resultado, entre outras coisas, da morte e do afundamento constante de organismos oceânicos – a matéria orgânica que formava o corpo deles sempre vai acabar descendo, se não for comida). Com isso, recursos importantes para a sobrevivência das criaturas do mar acabam se espalhando por áreas mais rasas.

Por sorte, nada do que a humanidade faça seria capaz de bagunçar um “encanamento” global tão grandioso, certo? Bem, mais ou menos. O aumento da temperatura da Terra causado pelos gases-estufa que geramos ao queimar combustíveis fósseis está derretendo vários grandes reservatórios de água doce, como as geleiras das montanhas, da Antártida e da Groenlândia.

Continua após a publicidade

O que acontece quando a água doce se mistura com a água salgada? Pois é: a salinidade de partes do oceano diminui – e, com isso, a densidade daquele trecho da água do mar se reduz, mudando seu padrão de movimento em relação às demais massas de água. Eis aí mais um motivo para ficar atento às mudanças climáticas.

Publicidade
TAGS:
correntes marítimas
oceano
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).