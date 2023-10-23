Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
PREÇO BAIXOU! Revista Impressa + Digital Premium a partir de R$ 10,99/mês. Corre e assine agora!
Ciência

Espermatozoides não obedecem à terceira lei do movimento de Newton, diz estudo

Graças às habilidades elásticas de seus flagelos, eles conseguem se locomover burlando a clássica terceira lei - segundo a qual toda ação gera uma reação

Por Caio César Pereira 23 out 2023, 17h02 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h54
Ilustração 3D de espermatozoides.
 (SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images)
Continua após publicidade
Espermatozoides não obedecem à terceira lei do movimento de Newton, diz estudo Priorizar nos meus resultados Google

Seja por memes nas redes sociais ou por situações no cotidiano, você provavelmente está cansado de ver e ouvir sobre a terceira lei de Newton. Aquela em que fala que para toda ação, há uma reação igual e oposta. A lei da ação e reação. Sabe o coice que uma pessoa recebe ao disparar uma arma? 

Quer outro exemplo? Imagine um pêndulo parado. Se você empurrá-lo, o pêndulo até vai se mover, mas ele vai voltar. E caso você não se mexa, vai te acertar com a mesma força que você o empurrou. 

Então, são alguns exemplos dessa terceira lei.

Acontece que pesquisadores conseguiram observar que espermatozoides e outros microorganismos com flagelos conseguem se locomover e praticamente ignorar ela. Realizado na Universidade de Kyoto, no Japão, o estudo analisa como as propriedades elásticas desses flagelos conseguem impulsionar as células de forma a não sofrer o efeito de reação da terceira lei.

Siga
Continua após a publicidade

Os flagelos são estruturas bem finas, filamentos parecidos com um fio de cabelo, que saem do corpo da célula. Eles impulsionam as células se movimentando no fluido, indo contra a terceira lei, em um efeito chamado de movimento “não-reciproco”. 

Os pesquisadores passaram a estudar uma forma de tentar burlar essa lei com alguns nadadores biológicos microscópicos que usam esse flagelo para locomoção. Para isso, eles utilizaram espermatozoides humanos e algas do gênero Chlamydomonas.

Continua após a publicidade

Mesmo em uma escala microscópica, era esperado que o fluido dissipasse a energia do flagelo que se movimenta para empurrar a célula. Ou seja, mesmo com o flagelo batendo freneticamente, a célula não conseguiria nem ir muito longe e nem com a velocidade que geralmente elas se movimentam.

 

 

Apesar disso, eles descobriram algo que pode em parte dar uma resposta a esse mistério. Os flagelos possuem uma habilidade de conseguirem se movimentar de um jeito em que eles ondulam sem perder tanta energia. Essa propriedade, chamada de elasticidade ímpar, faz com que a energia dissipada no fluido não interfira no movimento da célula.

Continua após a publicidade

Para saber o quanto, os cientistas fizeram um cálculo. Analisaram a forma como o espermatozoide ou microorganismo estava posicionada, e sua elasticidade possivel pela curvatura do filamento do flagelo. Depois, observaram a forma como esse flagelo se movimenta no fluido, e de onde parte o acionamento para o movimento. Constataram o seguinte: é como se o espermatozoide fosse capaz de empurrar o “pêndulo”, sem que ele volte.

Apesar disso, os pesquisadores, ressaltam, que ainda não sabem quais são todos os processos envolvidos nessa capacidade que os espermatozoides e outros microorganismos com flagelo têm de “enganar” essa clássica lei do movimento.

Continua após a publicidade

Agora, os cientistas têm como objetivo continuar a desenvolver os estudos sobre o módulo elástico desses micro nadadores a fim de descobrir quais os outros processos envolvidos. Além disso, eles creem que sua pesquisa pode ajudar outros pesquisadores a construir robôs microscópicos que também possam ter a mesma capacidade de se locomover, mas sem sofrer a reação do ambiente.

Publicidade
TAGS:
espermatozoide
movimento
Newton
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).