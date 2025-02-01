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Ciência

Essa cobra engole presas 5 vezes maiores que sua cabeça. Cientistas descobriram como.

A Dasypeltis gansi possui a maior proporção entre tamanho da cabeça e presa do reino animal. Assista ao vídeo.

Por Maria Clara Rossini 1 fev 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h17
Fotografia de uma cobra comedora de ovos.
 (Science News via Youtube/Reprodução)
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Essa cobra engole presas 5 vezes maiores que sua cabeça. Cientistas descobriram como. Priorizar nos meus resultados Google

Uma cobra nativa da África Ocidental é o maior exemplo de que tamanho não é documento. A cabeça da Dasypeltis gansi mede só um centímetro de largura, mas consegue engolir ovos de galinhas, tentilhões e codornas de uma vez só. É mais ou menos como se um esquilo engolisse um gato doméstico.

Pesquisadores da Brown University, nos Estados Unidos, publicaram um artigo revelando o segredo da cobrinha: a pele do seu pescoço, responsável por abocanhar e deglutir os ovos, é 90% mais elástica que o resto do corpo. Isso torna a Dasypeltis gansi o animal com a maior proporção entre tamanho da cabeça e presa do mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=bJRyoo9UNrg

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Os cientistas coletaram amostras de pele de diferentes cobras, e de diferentes partes dos seus corpos. Em experimentos, os pesquisadores mediram a elasticidade dos tecidos, verificando a força necessária para fazê-los esticar e rasgar.

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A pele da cabeça e pescoço do

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D. gansi consegue esticar até três vezes mais do que outras espécies de boca pequena, como a falsa-coral. Após digerir o ovo, a cobra elástica abre o bocão novamente para regurgitar a casca.

Outra característica é que a

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D. gansi não tem dentes, ao contrário de cobras grandes como a sucuri-verde e a jiboia-constritora. Essas parentes gigantes podem morder e se atracar à presa, o que ajuda a mover sua boca para frente enquanto engole a comida. A D. gansi, por outro lado, depende apenas da elasticidade da cabeça e pescoço. 

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TAGS:
cobras
OVO
predador
presa
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