Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Alguns filhotes desta formiga são de uma espécie diferente da própria mãe

As rainhas das formigas-colhedoras-ibéricas produzem descendentes machos da sua própria espécie – e clonam machos da formiga-colhedora-construtora.

Por Manuela Mourão 13 set 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h26
Fotogrfia de dois irmãos de espécies diferentes, gerados pela mesma mãe: Messor ibericus (esquerda) e Messor structor (direita).
 (Jonathan Romiguier/Reprodução)
Continua após publicidade
Alguns filhotes desta formiga são de uma espécie diferente da própria mãe Priorizar nos meus resultados Google

Filho de peixe, nem sempre peixinho é. Pesquisadores descobriram que as rainhas da formiga-colhedoras-ibérica (Messor ibericus) são capazes de se reproduzir da maneira mais ficção científica possível: elas geram machos de uma espécie totalmente diferente, a formiga-colhedoras-construtora (Messor structor).

A revelação, publicada na revista Nature, desafia, ao redor do globo, um dos pilares da biologia: a definição de espécie. “O conceito clássico diz que uma espécie é um grupo de organismos semelhantes, capazes de se reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Mas aqui precisamos de duas espécies distintas para manter o sistema. Isso nos obriga a repensar o conceito”, afirmou Xim Cerdá, ecólogo da Estação Biológica de Doñana, em entrevista ao jornal El País (Cerdá não participou do estudo). 

O mecanismo, batizado pelos cientistas de xenoparidade — literalmente, “nascimento estrangeiro” — é tão engenhoso quanto estranho. As rainhas de M. ibericus acasalam-se tanto com machos da própria espécie quanto com machos de M. structor, depois, armazenam o esperma dos dois parceiros.

No entanto, o estranho (nessa história que tudo é estranho) é que as duas espécies não são próximas em termos evolutivos. Elas se separaram evolutivamente há mais de cinco milhões de anos. Isso é tempo para caramba: nós, humanos, nos separamos dos nossos primos, os chimpanzés, entre seis e oito milhões de anos atrás, por exemplo.

Siga

Em um processo ainda pouco compreendido: as rainhas parecem remover seu próprio DNA de certos ovos antes de fertilizá-los com o esperma de M. structor. Quando esses ovos eclodem, não nascem híbridos, mas sim clones machos de M. structor. Ao mesmo tempo, a mesma rainha pode produzir descendentes normais de M. ibericus, além de operárias fêmeas híbridas das duas espécies, que formam a espinha dorsal da colônia.

Continua após a publicidade

Provar essa relação incomum foi um desafio logístico e científico. Equipes lideradas por Jonathan Romiguier, ecólogo da Universidade de Montpellier, passaram anos coletando colônias em estradas agrícolas perto de Lyon, França. Em colônias com até 10 mil indivíduos, raramente havia mais que alguns machos.

No fim, os cientistas reuniram 132 machos de 26 colônias. Metade deles eram peludos – marca registrada de M. ibericus. Os outros eram quase carecas, característica de M. structor. Testes genéticos confirmaram: todos nasceram das mesmas rainhas. Mais surpreendente ainda, tanto os machos clonados quanto os híbridos compartilhavam DNA mitocondrial de M. ibericus, transmitido exclusivamente pela mãe, reforçando que eram descendentes diretos da rainha ibérica.

No laboratório, a espera foi ainda mais angustiante. “Durante dois anos, monitoramos 50 colônias sem ver nascer um único macho”, contou Romiguier à revista New Scientist. “Depois, tivemos sorte. Conseguimos observar o nascimento de machos de M. structor a partir de uma rainha de M. ibericus. Foi a prova final.”

Continua após a publicidade

A questão que agora intriga os biólogos é: por que esse sistema existe?

Para M. ibericus, a vantagem é clara. As operárias híbridas, robustas e numerosas, cuidam de todas as tarefas vitais da colônia, da construção de ninhos ao cuidado das larvas. E ao produzir clones de M. structor, a espécie garante que sempre haverá parceiros disponíveis para as futuras rainhas ibéricas – mesmo em locais onde colônias naturais de M. structor não existem. Esse é um tipo de parasitagem sexual. 

Continua após a publicidade

Já para M. structor, o acordo parece menos equilibrado. A espécie é restrita a áreas montanhosas e isoladas, mas graças ao “transporte” de seus clones pelas colônias de M. ibericus, conseguiu se espalhar por novas regiões da Península Ibérica e além.

“Cada passo nesse jogo coevolutivo faz sentido dentro do arsenal de truques reprodutivos das formigas”, explicou Sara Helms Cahan, ecóloga evolutiva da Universidade de Vermont, em entrevista à Science. “O resultado é fantástico e, por enquanto, extremamente bem-sucedido: uma espécie literalmente carrega outra no bolso pelo sul da Europa.”

Apesar da engenhosidade, o sistema pode ter prazo de validade. Como os machos de M. structor produzidos por clonagem não parecem cruzar com fêmeas de sua própria espécie, é provável que acumulem mutações prejudiciais ao longo das gerações, tornando-se mais frágeis.

Continua após a publicidade

Além disso, quando os pesquisadores colocaram as formigas M. structor clonadas pelas ibéricas em uma colônia comum de M. structor, os insetos foram mortos, provavelmente considerados invasores estrangeiros – mesmo compartilhando da mesma aparência (a calvície). Isso porque as formigas clonadas carregavam os feromônios de M. ibericus

Por ora, no entanto, a parceria floresce. As colônias de M. ibericus continuam a se multiplicar, sustentadas por operárias híbridas e abastecidas por uma fonte aparentemente inesgotável de machos de duas espécies. O grupo musical The Weather Girls já dizia: “está chovendo homens” – aleluia. 

Publicidade
TAGS:
Clonagem
formigas
rainha
reprodução
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).