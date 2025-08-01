Essa aranha “imita” uma formiga para evitar ser comida; veja vídeo

A Silver collingwoodi é uma espécie de aranha-saltadora (ou papa-mosca) que vive na China e no Japão. Frequentemente, ela é presa de outros aracnídeos maiores que ela. Mas a pequenina desenvolveu uma técnica de defesa engenhosa: imita o jeito de andar de formigas que habitam na região – e não são presas de outras aranhas. Elas até levantam suas patas dianteiras para fingir que são antenas como as da formiga e passarem despercebidas.

Pesquisadores documentaram o comportamento em vídeo [veja abaixo] e o descreveram num artigo científico publicado na revista iScience. Além das antenas falsas, as aranhas também imitam o caminhar mais lento das formigas e balançam o abdômen da mesma maneira que os insetos fazem.

Os cientistas descobriram que a imitadora é comida com menos frequência que outras aranhinhas de outras espécies que não imitam formigas, ou seja, a estratégia parece dar certo em muitos casos.

Formigas são conhecidas por serem animais territoriais, agressivos e que se defendem quando atacados, e por isso o disfarce é tão bom. A Silver collingwoodi não é a única aranha que imita formigas, na verdade – a estratégia é relativamente comum entre os aracnídeos.

A tática de imitar outras espécies para ganhar alguma vantagem é chamada de mimetismo na natureza.

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O curioso é que, no caso da Silver collingwoodi, esse mimetismo é classificado como “imperfeito” pelos cientistas do estudo. Em geral, espécies especializadas em mimetismo copiam com bastante precisão algum outro ser específico, mas a imitação da aranha em questão parece ser mais genérica.

O que os pesquisadores acreditam é que esta aranha asiática não está tentando imitar uma espécie de formiga específica, mas sim combinando várias características de formigas distintas da região onde habita. Ou seja, é um mimetismo mais “generalizado” e imperfeito. Pode não ser o disfarce ideal, mas ajuda a confundir suas predadoras.

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