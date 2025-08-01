Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Essa aranha “imita” uma formiga para evitar ser comida; veja vídeo

A "Silver collingwoodi" até levanta suas patas dianteiras para simular antenas – e cientistas descobriram que a tática dá certo.

Por Bruno Carbinatto 1 ago 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h24
Fotografia de Siler collingwoodi, uma aranha que imita formigas, em uma flor.
 (Yuchang Chen/Reprodução)
Continua após publicidade
Essa aranha “imita” uma formiga para evitar ser comida; veja vídeo Priorizar nos meus resultados Google

A Silver collingwoodi é uma espécie de aranha-saltadora (ou papa-mosca) que vive na China e no Japão. Frequentemente, ela é presa de outros aracnídeos maiores que ela. Mas a pequenina desenvolveu uma técnica de defesa engenhosa: imita o jeito de andar de formigas que habitam na região – e não são presas de outras aranhas. Elas até levantam suas patas dianteiras para fingir que são antenas como as da formiga e passarem despercebidas. 

Pesquisadores documentaram o comportamento em vídeo [veja abaixo] e o descreveram num artigo científico publicado na revista iScience. Além das antenas falsas, as aranhas também imitam o caminhar mais lento das formigas e balançam o abdômen da mesma maneira que os insetos fazem. 

Os cientistas descobriram que a imitadora é comida com menos frequência que outras aranhinhas de outras espécies que não imitam formigas, ou seja, a estratégia parece dar certo em muitos casos.

Formigas são conhecidas por serem animais territoriais, agressivos e que se defendem quando atacados, e por isso o disfarce é tão bom. A Silver collingwoodi não é a única aranha que imita formigas, na verdade – a estratégia é relativamente comum entre os aracnídeos.

Siga

A tática de imitar outras espécies para ganhar alguma vantagem é chamada de mimetismo na natureza.

Continua após a publicidade

O curioso é que, no caso da Silver collingwoodi, esse mimetismo é classificado como “imperfeito” pelos cientistas do estudo. Em geral, espécies especializadas em mimetismo copiam com bastante precisão algum outro ser específico, mas a imitação da aranha em questão parece ser mais genérica.

O que os pesquisadores acreditam é que esta aranha asiática não está tentando imitar uma espécie de formiga específica, mas sim combinando várias características de formigas distintas da região onde habita. Ou seja, é um mimetismo mais “generalizado” e imperfeito. Pode não ser o disfarce ideal, mas ajuda a confundir suas predadoras. 

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
aranha
formiga
Insetos
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).