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Ciência

Esse verme parasita bizarro controla a mente de seu hospedeiro – e o obriga a se afogar

Os nematomorfos são dignos de filme de terror, mas, felizmente, suas vítimas são apenas artrópodes.

Por Bruno Carbinatto 29 Maio 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h22
Fotografia do verme com o hospedeiro.
 (Wikimedia Commons/Reprodução)
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O verme entra pela boca, na forma de um cisto, e se aloja entre os órgãos. Vai se desenvolvendo aos poucos, roubando nutrientes do hospedeiro. Quando está crescido o suficiente para sair, o parasita libera substâncias químicas que transformam sua vítima numa espécie de zumbi – e “controla sua mente”, obrigando-o a submergir em água. No líquido, o verme finalmente sai do corpo de uma maneira bem nojenta, deixando para trás seu hospedeiro afogado. 

Parece um filme de terror à la

Alien, o oitavo passageiro. Mas é real – bom, pelo menos para louva-a-deuses, besouros e outros artrópodes.

Animais conhecidos como “vermes-crina-de-cavalo” são parasitas de alguns invertebrados, conhecidos por alterar o comportamento de seus hospedeiros. Em vários vídeos que viralizam nas redes sociais, dá pra ver o momento que os vermes saem do corpo de suas vítimas uma vez que são colocados em água (você pode assistir um desses vídeos abaixo, mas fica o aviso de conteúdo perturbador).

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Estamos falando, na verdade, de várias espécies de nematomorfos, animais que parecem uma lombriga ou uma minhoca, bem fininhos. Os gêneros mais conhecidos por seu parasitismo assustador são o Gordius ou Chordodes.

O ciclo de vida desses bichos começa na água doce, quando, no estágio larval, entram num estado de dormência e formam um cisto. Esses cistos podem acabar sendo consumidos por insetos herbívoros por engano, junto com plantas – são os chamados hospedeiros intermediários. Outros invertebrados, por sua vez, comem os insetos, e o cisto vai parar no corpo do hospedeiro definitivo.

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É no corpo desta vítima “final” – geralmente um louva-a-deus, gafanhoto, grilos e outros, dependendo da espécie e verme – que o parasita cresce e se desenvolve, num processo que pode durar semanas ou meses. A última etapa, porém, é ainda mais assustadora: o nematomorfo assume o controle da mente do inseto, obrigando a procurar o corpo de água mais próximo e submergir no líquido. Isso é necessário porque o verme precisa estar em água doce para deixar o corpo de sua vítima e passar a viver livremente e se reproduzir.

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Não se sabe exatamente como esse controle mental acontece, mas provavelmente ele envolve a liberação de substâncias químicas que interagem com o sistema nervoso do hospedeiro, influenciando-o a buscar água.

O processo é quase sempre letal para o artrópode parasitado, que pode morrer afogado ou decorrente do ferimento da saída violenta do verme de seu corpo.

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Esses animais são especializados em parasitar, principalmente, insetos terrestres, então fique tranquilo: isso não vai acontecer com humanos.

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Talvez a história toda tenha te lembrado de outro ser vivo igualmente assustador: o Cordyceps, fungo que inspirou o jogo e a série The Last of Us. esse parasita também controla a mente do seu hospedeiro artrópode (no caso, para procurar um lugar alto e bem arejado antes de morrer, para que os esporos do fungo se espalhem mais). 

No entanto, são organismos bem diferentes: enquanto os vermes são animais do filo Nematomorpha, o Cordyceps é um tipo de fungo. A moral da história é que ser um inseto ou um aracnídeo não é nada fácil. 

 

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Insetos
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