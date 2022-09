Estas formigas formam uma jangada com apenas dez delas

Jogue centenas de formigas da espécie S​​olenopsis invicta na água, e elas se juntam para formar uma jangada em que a maioria delas sai sequinha. É assim que elas sobrevivem a inundações. O comportamento intriga cientistas, e uma equipe deles tentou responder: com quantas formigas se faz uma jangada? No mínimo, dez.

É o que afirma o pesquisador Hungtang Ko, da Universidade de Princeton (Estados Unidos). Ele e sua equipe conduziram 72 experimentos em laboratório para tentar entender o que está por trás do comportamento dos insetos. Nos testes, eles colocaram grupos de 2 a 158 formigas em um aquário, para observar a formação das jangadas.

Os pesquisadores descobriram que o fenômeno dependia da quantidade de formigas envolvidas. Em grupos pequenos, de até nove indivíduos, os insetos se evitavam, agitando suas pernas e colidindo uns com os outros. Raramente formavam jangadas – e, se formavam, elas duravam menos de dois minutos.

A situação foi diferente com grupos de dez ou mais indivíduos, em que as formigas se aproximavam para nadar em conjunto e mantinham a formação pelos cinco minutos de duração do experimento. Os pesquisadores ainda desenvolveram uma simulação de computador para observar diferentes cenários para o comportamento.

Segundo a equipe, os resultados sugerem que a formação de jangadas acontece por conta do efeito Cheerios (que, sim, leva o nome do cereal matinal). O efeito Cheerios descreve como uma porção de cereal se junta no centro de uma tigela de leite, por causa da tensão superficial do líquido e da ação da gravidade.

O efeito explica que o peso dos cereais deforma a superfície do leite, e eles e se juntam da mesma forma que bolinhas de gude se juntariam sobre um pedaço estendido de tecido se colocadas acima dele.

A ideia do estudo é que as formigas se unem sobre a água da mesma forma que uma pequena porção de cereal matinal se junta sobre o leite. Quando estão em maior número, não conseguem vencer as forças por trás do efeito Cheerios – como conseguem quando estão empurrando umas às outras em um grupo menor.

