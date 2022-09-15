Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Ciência

Estas formigas formam uma jangada com apenas dez delas

Insetos da espécie S​​olenopsis invicta se unem para sobreviver a inundações. Cientistas sugerem que o efeito Cheerios está por trás do comportamento.

Por Luisa Costa 15 set 2022, 18h02 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h46
Fotografia de formigas empilhadas umas nas outras.
 (andersboman/Getty Images)
Continua após publicidade
Estas formigas formam uma jangada com apenas dez delas Priorizar nos meus resultados Google

Jogue centenas de formigas da espécie S​​olenopsis invicta na água, e elas se juntam para formar uma jangada em que a maioria delas sai sequinha. É assim que elas sobrevivem a inundações. O comportamento intriga cientistas, e uma equipe deles tentou responder: com quantas formigas se faz uma jangada? No mínimo, dez.

É o que afirma o pesquisador Hungtang Ko, da Universidade de Princeton (Estados Unidos). Ele e sua equipe conduziram 72 experimentos em laboratório para tentar entender o que está por trás do comportamento dos insetos. Nos testes, eles colocaram grupos de 2 a 158 formigas em um aquário, para observar a formação das jangadas.

Os pesquisadores descobriram que o fenômeno dependia da quantidade de formigas envolvidas. Em grupos pequenos, de até nove indivíduos, os insetos se evitavam, agitando suas pernas e colidindo uns com os outros. Raramente formavam jangadas – e, se formavam, elas duravam menos de dois minutos.

Continua após a publicidade

A situação foi diferente com grupos de dez ou mais indivíduos, em que as formigas se aproximavam para nadar em conjunto e mantinham a formação pelos cinco minutos de duração do experimento. Os pesquisadores ainda desenvolveram uma simulação de computador para observar diferentes cenários para o comportamento.

Siga
Continua após a publicidade

Segundo a equipe, os resultados sugerem que a formação de jangadas acontece por conta do efeito Cheerios (que, sim, leva o nome do cereal matinal). O efeito Cheerios descreve como uma porção de cereal se junta no centro de uma tigela de leite, por causa da tensão superficial do líquido e da ação da gravidade.

O efeito explica que o peso dos cereais deforma a superfície do leite, e eles e se juntam da mesma forma que bolinhas de gude se juntariam sobre um pedaço estendido de tecido se colocadas acima dele. 

Continua após a publicidade

A ideia do estudo é que as formigas se unem sobre a água da mesma forma que uma pequena porção de cereal matinal se junta sobre o leite. Quando estão em maior número, não conseguem vencer as forças por trás do efeito Cheerios – como conseguem quando estão empurrando umas às outras em um grupo menor.

Continua após a publicidade

Publicidade
TAGS:
Água
Comportamento animal
formiga
Insetos
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).