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Ciência, Saúde

Estresse na adolescência pode modificar o cérebro

Experiência com ratos apontou o surgimento de mudanças ruins – e duradouras.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jun 2026, 12h00
Imagem de um rapaz, diante de um notebook, com semblante cansado e coçando os olhos.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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Viver siuações esressantes durante a adolescência pode ter efeitos especialmente ruins sobre o cérebro – e que persistem depois que o estresse termina. Foi o que revelou um estudo (1) em ratos realizado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Conversamos com Felipe Gomes, coordenador do trabalho.

O estudo mostrou que ratos adolescentes colocados sob estresse tiveram um aumento persistente na atividade dos neurônios piramidais e dos interneurônios. O que isso significa?
Os neurônios piramidais liberam o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, que é o glutamato. Já os interneurônios [que conectam neurônios sensoriais a neurônios motores] liberam o principal neurotransmissor inibitório, que é o GABA.

Isso forma o que a gente chama de balanço excitatório-inibitório. Quando há uma alteração desse balanço, pode haver consequências comportamentais. Elas não foram investigadas no estudo, mas a gente sabe que esse tipo de estresse causa alterações semelhantes às observadas em transtornos psiquiátricos, como prejuízo da função cognitiva, diminuição da sociabilidade e ansiedade.

Quando cobaias adultas foram submetidas às mesmas situações de estresse, essa mudança duradoura na atividade dos neurônios não ocorreu. Por quê?
A adolescência parece ser um período mais suscetível a alterações de longo prazo causadas pelo estresse, pois o cérebro ainda está em formação.

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Nas cobaias adolescentes, também houve uma redução duradoura nas ondas gama geradas pelo cérebro. O que isso significa?
Isso está associado com a alteração do balanço excitatório-inibitório. As oscilações [ondas elétricas] gama são geradas justamente pelos interneurônios que regulam esse balanço. Elas são importantes, por exemplo, para a memória de trabalho [de curto prazo].

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O estudo foi em ratos. Os resultados podem ser transpostos ao cérebro humano?
Com base em outros estudos, a gente tem observado que o estresse na adolescência pode resultar em alterações relacionadas à esquizofrenia. Enquanto o mesmo estresse, em um animal adulto, resulta em alterações mais relacionadas com a depressão.

O estresse é um fator de risco para transformações psiquiátricas. O nosso estudo indica que talvez a idade de exposição ao estresse possa ser um fator determinante para a consequência. A gente busca identificar os mecanismos envolvidos, e possivelmente tentar prevenir ou tratar o impacto do estresse.

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cérebro
Estresse
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