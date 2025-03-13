Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 12,99
Ciência

Estudo desvenda como mulher viveu até os 117 anos

Maria Morera chegou a essa idade com variáveis genéticas raras e microbiota parecida com a de uma criança.

Por Eduardo Lima 13 mar 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h19
Fotografia da super centenária catalã Maria Branyas Morera soprando velas de um bolo por ocasião do seu 117º aniversário, em 4 de março de 2024.
 (Wikimedia Commons/Reprodução)
Continua após publicidade
Estudo desvenda como mulher viveu até os 117 anos Priorizar nos meus resultados Google

Maria Branyas Morera era a mulher mais velha do mundo até agosto de 2024, quando morreu com 117 anos. Ela nasceu nos Estados Unidos, estava morando na Espanha. Ela atribuía sua longevidade à sorte, boa genética, tranquilidade, contato com a natureza, falta de remorsos e distância de pessoas tóxicas. Agora, um estudo mostrou que em pelo menos uma coisa ela estava certa: sua genética realmente era boa.

Um time de cientistas liderado pelo professor de genética da Universidade de Barcelona, Manel Esteller, começou a estudar o DNA e a microbiota (os microrganismos inofensivos e muitas vezes benéficos que habitam o corpo) da idosa antes mesmo dela morrer.

Alguns dos genes de Morera permitiram que suas células se comportassem como se fossem 17 anos mais nova. Isso quer dizer que as células pareciam ter 100 anos: não é exatamente jovem, mas é mais tranquilo que os 117 da super-idosa. A microbiota de Morera era impressionante: a composição era semelhante à de uma criança.

O estudo sobre a idosa ainda não está disponível para o público, mas alguns dos primeiros resultados já foram divulgados em uma matéria do jornal catalão Ara.

Siga

Super-centenária

De acordo com os pesquisadores que tiveram contato com a idosa, Morera continuou lúcida e com boa memória até muito perto do fim da sua vida. Nos últimos anos, ela sofria com dor nas juntas e perda de audição, mas não tinha muitos problemas além desses. Ela envelheceu muito bem, sem decorrências que seriam normais na casa dos 80, quanto mais na 12ª década de vida.

Continua após a publicidade

Morera era uma super-centenária, definição das raras pessoas que passam da marca de 110 anos. Os pesquisadores fazem questão de dizer que a idosa fez várias escolhas de vida saudáveis, como seguir uma dieta mediterrânea e evitar álcool e cigarros.

Ela também gostava de caminhar, e estar sempre cercada de familiares e amigos ajudou Morera a evitar declínios físicos e mentais. Todos esses bons hábitos ajudaram a super-centenária a aproveitar sua genética e microbiota únicas para viver tanto.

A microbiota intestinal de Morera tinha uma composição parecida com a de uma criança, diversa e cheia de bifidobactérias – probióticos benéficos para a saúde humana. Esse grupo de microrganismos provavelmente teve uma importância grande para a longevidade da super-centenária. A comunidade científica ainda não tem certeza sobre qual o papel de uma microbiota saudável, mas há evidências de que ela pode atuar contra câncer, diabetes e obesidade.

Continua após a publicidade

As células de Morera tinham uma idade biológica de 100 anos. Ela também tinha um metabolismo de lipídios extremamente eficiente, um traço que pode ter a ver com a longevidade prolongada e a ausência de demência.

Essas características extraordinárias provavelmente vinham de variáveis genéticas raras identificadas no sequenciamento do DNA da idosa. Os pesquisadores encontraram vários genes associados a controle de infecções, regulação autoimune e proteção das funções neurológicas.

Esforço conjunto

Continua após a publicidade

O que a pesquisa deixa claro é que não é nenhum fator individual ou gene específico que leva alguém aos 117 anos, mas sim uma combinação de predisposições biológicas, contexto de vida e escolhas pessoais. Passar dos 110 anos é um trabalho em grupo.

Morera estava viva durante as duas guerras mundiais, a pandemia de gripe espanhola de 1918 e a pandemia de Covid-19, quando ela teve um caso assintomático da doença. Ela faleceu tranquila enquanto dormia.

Depois da morte de Morera, a pessoa mais velha do mundo é brasileira: Inah Canabarro Lucas é uma freira de 116 anos, torcedora dedicada do Internacional. Ela é um ano mais velha que o time.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Envelhecimento
idosa
mulher mais velha do mundo
Saúde
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).