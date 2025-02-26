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Saúde

Calor extremo pode acelerar envelhecimento biológico em até dois anos

O estudo acompanhou mais de 3 mil pessoas com mais de 56 anos, e percebeu um descompasso entre a idade cronológica e a biológica.

Por Maria Clara Rossini 26 fev 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h18
Fotografia do sol está nascendo em um dia quente de verão.
 (Katrin Ray Shumakov/Getty Images)
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Calor extremo pode acelerar envelhecimento biológico em até dois anos Priorizar nos meus resultados Google

Você já percebeu que algumas pessoas parecem mais jovens ou velhas em relação à idade que têm? O corpo nem sempre acompanha o número de velas no bolo – afinal, os hábitos adotados ao longo da vida e condições do ambiente influenciam fortemente a maneira como a pessoa envelhece. 

Na última década, pesquisadores têm encontrado maneiras de medir a

idade epigenética do indivíduo. Ela se refere ao nível de envelhecimento das células e tecidos, e pode ser verificada principalmente pela metilação do DNA, que regula a expressão dos genes.

Uma série de fatores pode influenciar a idade epigenética: alimentação, exercício físico, estresse, sono, entre outros. Um novo estudo publicado no periódico Science Advances aponta um novo acelerador do envelhecimento do corpo: a exposição a longos períodos de calor extremo.

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A pesquisa avaliou apenas pessoas com mais de 56 anos. A idade média dos participantes era de 68 anos. Entre 2010 e 2016, cientistas coletaram sangue de 3.686 adultos estadunidenses de diferentes contextos socioeconômicos. Eles utilizaram três métodos de análise de DNA para verificar o envelhecimento epigenético e compararam os resultados com o histórico de calor extremo na cidade em que cada participante mora.

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A definição de calor extremo leva em conta tanto a temperatura quanto a umidade do local, o que influencia a sensação térmica. É classificado como “cuidado” uma sensação térmica que varia de 26,7 ºC a 32,2 ºC. “Cuidado extremo” vai de 32,2 ºC a 39,4 ºC. E “perigo” considera sensações térmicas de 38,9 ºC a 51,1 ºC. Qualquer valor acima disso é considerado perigo extremo.

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As pesquisadoras verificaram que morar em locais com mais dias de calor ao longo de um e seis anos aumenta a idade epigenética. O aumento foi de 2,48 anos de acordo com o método PCPhenoAge, 1,09 anos segundo o PCGrimAge, e 0,05 anos conforme o DunedinPACE.

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O envelhecimento epigenético acelerado, por sua vez, está relacionado a maior risco de doenças e mortalidade. “O estudo oferece evidências fortes para guiar políticas públicas e iniciativas voltadas a desenvolver estratégias de mitigação das mudanças climáticas”, escrevem as autoras do estudo.

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DNA
Envelhecimento
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