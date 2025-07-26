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Ciência

Estudo sugere que cães conseguem farejar Parkinson antes mesmo de sintomas

Além das alterações motoras, a doença também provoca aumento na produção de sebo da pele – e pode ser aí que está o odor que cães treinados podem detectar.

Por Bela Lobato 26 jul 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h24
Fotografia de um cachorro farejando uma mão.
 (Carolyn Ann Ryan/Getty Images)
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Estudo sugere que cães conseguem farejar Parkinson antes mesmo de sintomas Priorizar nos meus resultados Google

Mesmo que pareçam ter uma preferência por meias usadas, os cães têm um faro extremamente sensível – podem localizar drogas, restos mortais e até minerais no solo. A habilidade também serve para detectar doenças humanas, como o câncer de próstata, hipoglicemia, malária e até Covid-19. 

Agora, um novo estudo aponta que o faro especial dos cães pode detectar até doenças do cérebro e do sistema nervoso, como Parkinson. Pelo menos é o caso de um Bumper, um golden retriever com dois anos, e de Peanut, um labrador com três anos. Eles foram treinados por semanas com mais de 200 amostras de pacientes com Parkinson e de indivíduos saudáveis.

Os dois foram capazes de detectar Parkinson corretamente em 80% dos casos – e eram ainda mais precisos na hora de excluir quem não tinha a doença, com uma taxa de 98% de acerto. Os resultados foram publicados na semana passada no Journal of Parkinson’s Disease.

Os cães não foram treinados para farejar as pessoas propriamente, mas amostras de sebo e suor da pele em um estande. Eles eram recompensados em duas situações: quando indicavam corretamente uma amostra positiva para Parkinson ou quando ignoravam corretamente uma amostra negativa. 

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Para os autores, os resultados apontam alta sensibilidade e especificidade no olfato dos cães, e indica a existência de uma “assinatura olfativa” para Parkinson – ou seja, um cheiro específico. 

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Isso pode acontecer porque, além de provocar alterações motoras, um dos primeiros sinais da doença de Parkinson é o aumento na secreção de sebo pelas glândulas sebáceas da pele, tornando a pele dos pacientes excessivamente oleosa. Segundo a hipótese dos autores, é justamente aí que pode estar o cheirinho especial que os cachorros conseguiram detectar.

“Os níveis de sensibilidade de 70% e 80% estão bem acima do acaso e acredito que os cães podem nos ajudar a desenvolver um método rápido, não invasivo e econômico para identificar pacientes com doença de Parkinson”, disse a pesquisadora principal Nicola Rooney, em um comunicado à imprensa.

“Atualmente, não há nenhum teste precoce para a doença de Parkinson e os sintomas podem começar até 20 anos antes de se tornarem visíveis e persistentes, levando a um diagnóstico confirmado”, disse Claire Guest, CEO e diretora científica da Medical Detection Dogs, no mesmo comunicado. “O diagnóstico precoce é fundamental, pois o tratamento pode retardar a progressão da doença e reduzir a intensidade dos sintomas.”

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TAGS:
cães
DIAGNÓSTICO
olfato
parkinson
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