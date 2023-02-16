O imunizante promete evitar uma doença chamada “cria pútrida americana”, que é causada pela bactéria P. larvae e mata os filhotes das abelhas – que literalmente apodrecem antes de nascer.

Ela foi descoberta no século 19, e é um problema sério: as colmeias contaminadas têm de ser incineradas para evitar que os insetos espalhem a infecção, que é bem difícil de conter – pois a bactéria forma esporos capazes de sobreviver por décadas.

A vacina, criada pela empresa americana Dalan Animal Health, é feita com P. larvae morta. Ela deve ser adicionada à geleia real, que as abelhas produzem para alimentar as larvas e a rainha da colmeia.

Dessa forma, os insetos são expostos a uma forma inofensiva da bactéria – e desenvolvem resistência à doença, que é considerada uma das responsáveis pela queda na população global de abelhas nas últimas décadas.

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