Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Ciência

Eugene Parker, que revolucionou estudos sobre o Sol, morre aos 94 anos

O astrofísico foi homenageado pela Nasa com a sonda Parker Solar Probe, primeira espaçonave a tocar o Sol. Conheça sua trajetória.

Por Luisa Costa 17 mar 2022, 18h16 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h43
Retrato de Eugene Parker apontando para foto de vento solar.
 (The University of Chicago/Divulgação)
Continua após publicidade
Eugene Parker, que revolucionou estudos sobre o Sol, morre aos 94 anos Priorizar nos meus resultados Google

O astrofísico americano Eugene Parker morreu na última terça-feira (15), aos 94 anos de idade. Considerado um visionário, o cientista foi homenageado com o nome da sonda Parker Solar Probe, da Nasa – a primeira espaçonave a entrar na atmosfera solar para estudar a estrela.

É que as ideias de Parker revolucionaram a heliofísica, ciência que estuda o funcionamento do Sol e suas interações com o sistema solar. Em meados de 1950, por exemplo, ele desenvolveu a teoria do vento solar – um fluxo de partículas ionizadas (próton e elétrons) emitido continuamente pelo astro.

Na época, outros cientistas não acreditaram. Ele era um jovem professor assistente na Universidade de Chicago e foi duramente criticado quando mandou seus estudos para revisão e (possível) publicação. 

Continua após a publicidade

“O primeiro revisor do jornal disse: ‘Bem, eu sugiro que Parker vá à biblioteca e leia sobre o assunto antes de tentar escrever um artigo sobre isso, porque é absurdo’”, contou o astrofísico em 2018.

Siga

O trabalho não teria sido publicado se não fosse um colega de Parker na universidade: Subrahmanyan Chandrasekhar, editor da tal revista e futuro ganhador de um Nobel de Física. Ele não encontrou falhas no raciocínio matemático de Parker, então passou por cima dos revisores e publicou o artigo.

Continua após a publicidade

Alguns tempo depois, em 1962, a sonda Mariner 2 da Nasa (primeira missão interplanetária da agência) viajava por Vênus quando descobriu que um vento supersônico estava sempre presente.

Era o vento solar, como teorizado por Parker. Depois, os cientistas perceberam que ele exerce grande influência nos planetas próximos à estrela. Quando essas partículas ionizadas vindas do Sol dão as caras na Terra, por exemplo, podem causar fenômenos como as auroras boreais – ou até prejudicar redes de transmissão de energia e comunicação de satélites.

Continua após a publicidade

O legado do astrofísico não se restringe ao vento solar. “O campo da heliofísica existe em grande parte por causa do Dr. Eugene Parker”, disse Thomas Zurbuchen, administrador associado da Nasa.

Outros conceitos elaborados pelo astrofísico incluem a “instabilidade de Parker”, que explica campos magnéticos em galáxias; a “equação de Parker”, que descreve o movimento de partículas através de plasmas; o “modelo Sweet-Parker” de campos magnéticos em plasmas, entre outros.

Continua após a publicidade

Nascido em 1927, Eugene Parker graduou-se em física pela Universidade Estadual de Michigan, em 1948, e se tornou doutor pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia em 1951. Foi professor assistente da Universidade de Utah antes de conseguir um cargo na Universidade de Chicago, onde passou a maior parte de sua carreira.

Continua após a publicidade

Ele se aposentou em 1995, mas continuou trabalhando no campo da heliofísica, ganhando prêmios importantes na comunidade científica, publicando artigos e livros – sendo autor de quatro títulos. 

Ele é lembrado também por sua personalidade: “Gene representou para mim o físico ideal – brilhante e realizado, bem-apessoado, articulado, mas também humilde”, disse Robert Rosner, astrofísico da Universidade de Chicago e colega de longa data de Parker.

“Qualquer um que conhecia o Dr. Parker sabia que ele era um visionário”, afirma Nicola Fox, diretora da Divisão de Heliofísica da Nasa em Washington. “Tive a honra de estar com ele no lançamento da Parker Solar Probe e adorei poder compartilhar com ele todos os resultados científicos empolgantes, vendo seu rosto se iluminar a cada nova imagem e plotagem de dados.”

Publicidade
TAGS:
Astrofísica
Ciência
NASA
Sol
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).