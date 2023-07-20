“Exercício é mais eficaz que antidepressivos, diz estudo”. Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

Fazer atividades físicas regularmente é até 50% mais eficaz contra a depressão do que os medicamentos, afirma um estudo que avaliou 128 mil pessoas.

Qual é a verdade:

O trabalho (1), que foi publicado por cientistas da Universidade do Sul da Austrália, é um “metaestudo”: ele juntou e analisou os resultados de 1.039 testes clínicos.

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Concluiu que a prática de exercícios pode ser benéfica, sim, contra ansiedade e depressão. Só que o estudo, eis aqui o pulo do gato, não comparou o efeito da atividade física com o de remédios antidepressivos.

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Os autores decidiram não incluir testes que fizessem essa comparação, e explicaram o motivo no próprio estudo: “isso limitaria nossa capacidade de avaliar a efetividade dos exercícios em si”.

Fonte 1. Effectiveness of physical activity interventions for improving depression, anxiety and distress. B Singh e outros, 2023.

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