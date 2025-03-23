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Ciência

Experimento tenta criar galinhas sem penas, com pele escamosa de dinossauro

Não deu certo. Mas o estudo dá pistas sobre as alterações genéticas que permitiram que esses répteis dessem origem às aves atuais.

Por Manuela Mourão 23 mar 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h19
Imagem de uma galinha olhando para um dinossauro de brinquedo.
 (Looking for the perfect picture ...../Getty Images)
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Experimento tenta criar galinhas sem penas, com pele escamosa de dinossauro Priorizar nos meus resultados Google

Aves são dinossauros. Mais especificmente, os pássaros evoluíram dos terópodes, classificação que incluía também o T. rex. É por isso que galinhas parecem tanto com os carnívoros de milhares de anos atrás: um corpitcho fortinho de duas patas, com a cabeça empoleirada em um pescoço longo e arqueado.

Comprovando essa relação inusitada, um estudo recém-publicado alterou os genes desses animais para que as penas das

chocadeiras ficassem mais parecidas com as escamas de seus antepassados. A pesquisa buscava entender as pressões evolutivas e mecanismos que fizeram as plumas aparecerem em primeiro lugar.

Em outra ocasião, pesquisadores já haviam alterado o mesmo gene para fazer com que os pés normalmente escamosos das galinhas crescessem revestidos com penas. Esse experimento demonstrou que uma mesma região do corpo desses animais é capaz de apresentar os dois tipos de revestimento.

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O próximo passo, naturalmente, era fazer o oposto: impedir que as penas surgissem nos trechos de pele onde crescem normalmente. Mas aí ficou mais difícil.

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“Nossos experimentos mostram que, embora uma perturbação transitória no desenvolvimento das escamas dos pés possa transformá-las permanentemente em penas, é muito mais difícil interromper permanentemente o desenvolvimento das penas em si”, disse o autor do estudo Michel Milinkovitch, professor de genética e evolução na Universidade de Genebra, em uma declaração.

A origem das penas 

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As penas evoluíram a partir de estruturas mais simples chamadas protopenas, que surgiram há cerca de 200 milhões de anos nos dinossauros. Esse era um revestimento mais rígido e simples que o atual, que não tinha uma aparência tão plumosa e provavelmente servia para isolamento térmico.

O laboratório de Milinkovitch estuda o papel de moléculas-arquitetas que guiam o crescimento de órgãos e tecidos nos embriões. Uma delas é a Sonic hedgehog (SHH, “Sonic, o porco-espinho” em português), uma proteína que está relacionada ao desenvolvimento embrionário de escamas, pelos e penas em vertebrados atuais.

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O nome é uma homenagem ao personagem de video-game, pois em um antigo experimento com alterações nesse gene em moscas-das-frutas, os embriões desses insetos davam a falsa impressão de estarem cobertos de espinhos.

Em embriões de galinha, por exemplo, o desenvolvimento das penas começa nove dias depois de que esse animal coloca o ovo, com o surgimento de estruturas chamadas placódes, que formam os botões das penas. O gene Sonic Hedgehog desempenha um papel crucial nesse processo.

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Pensando nisso, os pesquisadores pensaram em alterar o Shh: eles injetaram um inibidor desse gene, resultando em um retardamento da formação das penas. No entanto, após 17 dias, a inibição desapareceu e o crescimento das penas se recuperou parcialmente. As galinhas que eclodiram tinham penas esparsas, mas, ao 49º dia de vida, elas trocaram as penas e as novas se desenvolveram normalmente.

“Claramente, ao longo da evolução, a rede de genes interagentes se tornou extremamente robusta, garantindo o desenvolvimento adequado das penas, mesmo sob perturbações genéticas ou ambientais substanciais”, explica o professor. 

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De acordo com os autores, os resultados mostram que o gene SHH esteve envolvido tanto na evolução das protopenas nas penas atuais quanto na diversificação das penas em diferentes formas e tamanhos entre as espécies.

O grande desafio agora”, disse Milinkovitch, “é entender como essas interações genéticas mudaram para permitir o surgimento das protopenas no início da evolução dos dinossauros.”

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