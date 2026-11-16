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Introdução Um foguete Vulcan da ULA falhou na Flórida, destruindo 40 satélites da Amazon Leo. O acidente interrompe a sequência de sucesso da ULA e atrasa os planos da Amazon de competir com a Starlink no mercado de internet via satélite. Uma investigação prolongada é esperada.

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Foguete Vulcan sofre falha após decolagem na Flórida. 40 satélites da Amazon Leo, projeto de internet, foram destruídos. Acidente encerra histórico de 100% de sucesso da ULA. O incidente pode atrasar a competição da Amazon com a Starlink. Investigação sobre a falha deve manter o foguete fora de operação.

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O foguete Vulcan apresentou uma falha cerca de 10 minutos depois de decolar da instalação espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, neste domingo (15). Ele pertencia à ULA (United Launch Alliance), empresa criada pela Boeing e pela Lockheed Martin. O acidente destruiu a carga de 40 satélites da marca Amazon Leo, a rede de internet via satélite da Amazon.

A Amazon Leo, anteriormente conhecida como Projeto Kuiper, foi criada para oferecer internet de alta velocidade para comunidades remotas. O projeto pretende colocar em órbita terrestre baixa 3.236 satélites – em uma tentativa de concorrer com a Starlink, da SpaceX, que hoje lidera o mercado.

Antes da falha deste domingo, a Amazon havia realizado 14 missões de implantação e lançado 398 satélites em órbita. Os 40 satélites perdidos eram o maior lote transportado em uma única missão do programa até então e seriam utilizados para iniciar o serviço comercial de internet ainda em 2026.

De acordo com informações obtidas pela Reuters, a investigação da falha deve ser demorada – e manter o foguete fora de operação por meses. Em comunicado, a ULA informou que, por se tratar de um evento muito recente, ainda não tem dados específicos para explicar o que aconteceu.

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A Amazon também se pronunciou dizendo que “há riscos em qualquer lançamento, e isso é especialmente verdadeiro em missões inaugurais como a LV-01”. LV-01 é o nome da missão falha de domingo. “A ULA tem sido uma parceira de confiança da Amazon, e acreditamos que aprenderá com esta missão e cumprirá seus planos de longo prazo para o Vulcan.”

A ULA foi criada em 2006, com a fusão do programa de foguetes Delta, da Boeing, e do programa de foguetes Atlas, da Lockheed Martin. Desde então, a empresa mantinha um índice de 100% de sucesso em suas missões. Com a falha de domingo, porém, essa sequência chegou ao fim.

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Foguete Vulcan

O voo de domingo foi o quinto do foguete Vulcan desde sua estreia, em 2024, e o primeiro em nove meses. Os lançamentos haviam sido suspensos por duas investigações técnicas distintas, uma sobre os propulsores laterais de combustível sólido e outra sobre os motores BE-4, fornecidos pela Blue Origin, empresa espacial do fundador da Amazon, Jeff Bezos.

Os propulsores estavam sendo examinados devido a problemas registrados nos dois últimos voos do Vulcan, incluindo uma missão realizada em fevereiro para a Força Espacial dos Estados Unidos. Apesar de ambas as missões terem sido bem sucedidas, o Pentágono ainda não havia autorizado o foguete a retomar os voos com cargas de segurança nacional.

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Não está claro se os motores BE-4 tiveram algum papel no fracasso da missão de domingo. A falha parece ter ocorrido após a separação do segundo estágio do Vulcan – a seção que transportava os satélites da Amazon – do propulsor de primeiro estágio, equipado com os motores BE-4.

A falha coloca o calendário das próximas missões Vulcan sob avaliação, além de atrasar os planos da Amazon Leo de rivalizar com a internet Starlink, da SpaceX. Ao contrário de seus rivais no setor, a SpaceX tem o próprio foguete para lançar seus satélites e não precisa gastar bilhões de dólares em lançamentos contratando terceiros.

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Para expandir suas possibilidades para além do contrato com a ULA, de acordo com a própria Amazon, a empresa também utiliza outros fornecedores, incluindo Arianespace, Blue Origin e SpaceX . Por enquanto, a empresa não divulgou o prejuízo financeiro dos equipamentos perdidos nem apresentou uma revisão oficial do cronograma de início dos serviços em decorrência do incidente.

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