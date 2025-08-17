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Ciência

“Flor-cadáver”: a maior flor do mundo tem cheiro de carne podre

Ao desabrochar, a Amorphophallus titanum exala seu odor fétido por até 800 metros. Saiba onde encontrar essa planta.

Por Maria Clara Rossini 17 ago 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h25
Fotografia e ilustração de uma flor-cadáver.
 (Wikimedia Commons/Reprodução)
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“Flor-cadáver”: a maior flor do mundo tem cheiro de carne podre Priorizar nos meus resultados Google

A planta acima se chama Amorphophallus titanum, mais conhecida como “flor-cadáver”. Por sorte, a foto não transmite seu odor peculiar: uma fragrância intensa de carne podre, que atrai polinizadores como moscas e besouros loucos para colocar seus ovos ali.

O cheiro se espalha por até 800 metros de distância, o que fez o livro de recordes Guinness classificá-la como a planta mais fedida do mundo. O odor fica mais forte a partir do fim da tarde, atingindo seu pico fétido no meio da noite.

Ela também é considerada a maior flor do mundo, alcançando quase 3 metros de altura e 1,5 metro de diâmetro. A flor-cadáver pesa 75kg quando desabrocha – o que pode acontecer a cada dois ou oito anos. Em seus 40 anos de vida, ela floresce cerca de três vezes.

Em termos técnicos, a estrutura gigante da flor-cadáver é uma florescência. Na parte interna da folha, próximo à base, há um aglomerado de pequenas flores femininas e masculinas. Elas estão acopladas a um tubérculo central, chamado espádice.

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Milhares de pessoas se reuniram para ver o florescimento de uma dessas plantas na Colorado State University (EUA) em 2024, mostrado no vídeo acima. No Jardim Botânico de Sydney, na Austrália, houve fila de três horas para quem queria sentir de perto o cheiro da floração que ocorreu no início de 2025.

A curiosidade não é a toa. Afinal, a planta só cresce naturalmente na ilha de Sumatra, na Indonésia, e encontra-se em risco de extinção. Acredita-se que existam menos de mil espécimes de flores-cadáver na natureza.

É por isso que centenas de jardins e universidades ao redor do mundo cuidam da fedida com tanto carinho. Tanto o Instituto Butantan, em São Paulo, quanto o Instituto Inhotim, em Minas Gerais, guardam espécimes da planta.

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