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Ciência

Formigas doentes praticam isolamento social, descobre estudo

Além disso, mudanças arquitetônicas são feitas ao formigueiro para evitar o contágio da colônia.

Por Manuela Mourão 21 out 2025, 08h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h28
Fotografia de duas formigas andando por uma folha.
 (MD_JERRY/Unsplash)
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Quando a pandemia de COVID-19 transformou o planeta em divisórias de acrílico, distanciamento e máscaras, aprendemos a reorganizar nossos espaços – de filas de supermercado a salas de espera. Mas, ao que parece, não fomos os primeiros seres a descobrir os benefícios do afastamento estratégico.

Um estudo recente publicado na revista Science revela que as formigas, minúsculas arquitetas sociais, também redesenham suas casas para conter a propagação de doenças. 

Pesquisadores da Universidade de Bristol, liderados por Luke Leckie, descobriram que colônias de formigas modificam a estrutura de seus ninhos em resposta à exposição a patógenos. O resultado? Entradas mais afastadas, rotas de deslocamento mais longas e menos conexões diretas entre câmaras internas – uma espécie de “distanciamento social arquitetônico” no subsolo.

“É a primeira vez que um animal não humano é observado alterando o ambiente para reduzir a transmissão de doenças”, disse Leckie em comunicado.

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O experimento envolveu grupos de 180 formigas colocadas em recipientes com solo, livres para escavar durante um dia. Depois, os cientistas introduziram 20 novas formigas em cada grupo – metade delas carregando esporos de fungos. 

Usando microtomografia computadorizada (micro-CT), os pesquisadores acompanharam por seis dias o crescimento das estruturas subterrâneas, em três dimensões. Os ninhos “infectados” eram mais modulares e com caminhos mais tortuosos – exatamente o oposto do que se esperaria em uma sociedade que valoriza eficiência.

Simulações posteriores confirmaram que essas mudanças poderiam reduzir significativamente o contágio entre os insetos. Mas o verdadeiro golpe de mestre estava em outro comportamento: a autoisolação. 

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Assim como humanos febris que se recolhem ao quarto, as formigas doentes afastam-se voluntariamente do grupo. Juntas, a arquitetura e o comportamento social criam um sistema duplo de defesa – físico e coletivo.

“Existe uma sinergia entre as defesas arquitetônicas e sociais”, explicou Leckie. “As duas trabalham juntas para conter a disseminação de patógenos.”

Por meio desses ajustes de arquitetura, as formigas expostas a doenças protegem compartimentos vulneráveis ​​que armazenam alimentos e seus filhotes.

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Os cientistas acreditam que essas mudanças não são permanentes: as formigas só constroem dessa forma quando há ameaça real de infecção. Afinal, como qualquer sociedade complexa, elas também precisam equilibrar saúde e produtividade. Em tempos normais, preferem túneis diretos e comunicações rápidas.

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TAGS:
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doenças
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