Fungos direcionam o ataque de besouros a árvores

Infestações do besouro europeu Ips typographus colocaram milhões de coníferas do continente em risco. Através de um novo estudo, cientistas acreditam que fungos podem estar ajudando os insetos a atacarem as árvores.

Segundo a pesquisa, os besouros são capazes de farejar compostos aromáticos que os fungos produzem quando quebram a resina da árvore. Isso funciona como um atrativo para que eles encontrem os alvos ideais para se alimentar e procriar.

Essa espécie de besouro é nativa da Europa e tem aproximadamente 5 milímetros de comprimento. Esses insetos são capazes de destruir árvores maduras rapidamente por atacarem em bando, sobrecarregando as defesas da árvore – além de uma mãozinha dos seus amigos fungos, já que os besouros atacam preferencialmente árvores infectadas.

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Pesquisas anteriores já haviam mostrado que esses besouros identificam seus comparsas fúngicos dos gêneros Grosmannia, Endoconidiophora e Ophiostoma através de compostos químicos. A novidade é que esses fungos metabolizam compostos de resina do Espruce-da-Noruega (Picea abies), a árvore hospedeira do besouro, e alteram o seu aroma para algo atrativo aos insetos.

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A equipe de pesquisadores realizou uma série de testes em laboratório com besouros e amostras de casca da árvore para descobrir quais sinais químicos os besouros usam para encontrar os alvos infectados.

Eles descobriram que o fungo Grosmannia penicillata decompõe os produtos químicos na resina da casca em novos compostos, e que doze dias depois da infecção, esses compostos já eram a maioria dos produtos químicos exalados pelas amostras da casca.

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Os I. typographus têm neurônios olfativos especialmente dedicados a esses compostos oxigenados. Assim, os odores específicos na casca atraíam os besouros – besouros fêmeas, em particular, estavam mais interessados nos feromônios na casca quando fungos simbióticos estavam presentes.

Esses compostos podem ajudar os besouros a determinarem se um fungo está presente, qual o nível de proteção da árvore hospedeira e a localizar possíveis locais de alimentação e reprodução.

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“A capacidade do fungo de metabolizar os componentes da resina originalmente produzidos pela árvore como forma de defesa, pode indicar quais fungos são virulentos e podem servir como bons parceiros para o besouro”, diz Jonathan Gershenzon, um dos pesquisadores do estudo.

O que é usado pelos besouros como um arma poderosa, também pode ser uma ferramenta para combater suas invasões.

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Atualmente, os métodos de controle de pragas usam apenas feromônios de besouros para atrair as vítimas, o que não é sempre tão eficaz. Adicionar produtos químicos fúngicos à mistura pode ser a chave para atrair mais besouros às armadilhas de feromônio e salvar mais árvores de ataques.