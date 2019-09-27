Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Ciência

Girafas de cor mais escura são solitárias

Um estudo australiano foi o primeiro a demonstrar que as cores das manchas das girafas dão pistas sobre a vida social (e sexual) desses bichos.

Por Ingrid Luisa 27 set 2019, 15h24 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h08
 (Tony Brierton/Getty Images)
Continua após publicidade
Girafas de cor mais escura são solitárias Priorizar nos meus resultados Google

Talvez você nunca tenha reparado, mas as girafas têm cores diferentes. Não existe, é óbvio, nenhum espécime azul ou vermelho, mas o pelo das pescoçudas varia sim: pode ter manchas marrons mais escuras ou mais claras.

Aliás, uma curiosidade: a cor de “fundo” das girafas, sobre a qual estão as manchas marrons, é chamada de “fulvo”, nome bonito para o tom amarelo-queimado.

Os pesquisadores especialistas em girafas já tinha, logicamente, reparado nessas variações de cor das manchas. Mas eles achavam que era coisa da idade. Da mesma maneira como muitas crianças humanas que nascem loiras vão ficando com o cabelo mais escuro, eles pensavam que as girafinhas iam escurecendo com o passado dos anos. Mas uma observação mais atenta mostrou que essa explicação não era suficiente: são poucas as girafas adultas com manchas realmente escuras. E outras girafas, mesmo velhas, ficam claras por toda vida.

Agora, um estudo da Universidade de Queensland, na Austrália, que teve 12 anos de duração, encontrou uma correlação curiosa: o tom das manchas das girafas (especificamente, as girafas macho) parece estar associado ao tipo de comportamento social (e sexual) que elas manifestam.

Siga

Antes de mais nada, é preciso entender que, assim como os leões, as girafas vivem em bandos com uma maioria de fêmeas e um macho líder. Ao contrário das famílias leoninas, no entanto, é relativamente comum que existam vários machos nos bandos de girafas, desde que subordinados ao “macho-alfa”.

Continua após a publicidade

Na verdade, quando machos de girafa chegam à vida adulta, eles têm duas “opções”. Alguns vagam pelas planícies por conta própria atrás de um grupo de fêmeas pelo qual possa brigar pela liderança e se reproduzir, enquanto outros ficam nos rebanhos em que nasceram procurando uma brecha de alguma girafa fêmea para trocar genes.

Um macho desse primeiro grupo corre um risco sério de acabar sozinho, desprotegido e ter uma morte prematura. Mas, se tudo der certo, e ele sobreviver até encontrar um bando sem um macho dominante, pode vir a se tornar líder desse novo grupo, com maior status social, acesso à comida e escolha das fêmeas com as quais deixar filhotes e passar adiante seus genes.

Continua após a publicidade

Já os machos do segundo grupo precisam aceitar ser submissos por toda a vida, pelo preço de permanecer seguros onde estão.

Naturalmente, girafas não param, pensam e pesam os “prós” e “contras” de cada opção: já nascem instintivamente inclinadas para fazer um ou outro. E aí vem o pulo do gato do estudo: essa tendência parece estar refletida na pele dos bichos.

Após mais de uma década de observação no Parque Nacional Etosha, Namíbia, o novo estudo concluiu que os indivíduos que tendem a escolher por sair do bando são, justamente, aqueles que têm manchas mais escuras. E os que ficam são mais claros.

Continua após a publicidade

A cor escura não reflete idade, mas dominância perante o grupo. Enquanto as girafas escuras vão se arriscar na busca por acesso às parceiras, um macho de cor clara se afastará do conflito e ficará “na surdina”, aguardando um sexo oportunista.

O curioso é que isso também tem outras consequências na “vida social” dos bichos. O macho de manchas claras, que não curtem briga, são mais gregários: interagem mais uns com os outros e são mais sociáveis, o que pode tanto favorecer sua chance de conseguir sexo oportunista quando evitar conflito com o macho líder.

Já os machos escuros têm, literalmente, menos traquejo social que os claros. Interagem menos e são mais solitários – o que provavelmente vem junto com o instinto de abandonar o grupo em busca de novos ares. O curioso, porém, é que essa “introspecção” permeia a vida toda deles. Mesmo quando um macho escuro se torna líder de um grupo novo, ele segue agindo de maneira menos sociável que seus colegas mais claros.

Continua após a publicidade

Depois de tudo, uma pergunta curiosa que fica é: o que está acontecendo, em um nível biológico, que afeta ao mesmo tempo a pigmentação e o estilo de vida desses bichos? Bem, isso os pesquisadores afirmam que ainda precisam investigar melhor, mas eles já tem palpites: testosterona, dieta, genética e até estresse por calor podem determinar tanto a coloração quanto os impulsos sexuais e sociais das girafas durante a juventude.

(Pais, podem ficar tranquilos: o Melman, do filme infantil Madagascar, tem manchas consideradas clarinhas, ok?)

Publicidade
TAGS:
Comportamento
cores
girafas
reprodução
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).