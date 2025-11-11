Golfinhos são vistos usando esponjas como chapéus
A escolha, além de estilosa, é romântica: segundo pesquisadores, os chapéus-esponja são para chamar a atenção de fêmeas.
Sob as águas da Península de Burrup, na costa noroeste da Austrália, cientistas registraram uma cena que parece saída de um desfile de moda… subaquático: golfinhos machos usando esponjas do mar como se fossem chapéus coloridos e elaborados.
O comportamento foi observado por pesquisadores do Department of Biodiversity, Conservation and Attractions (DBCA) e está intrigando biólogos marinhos e etólogos.
Segundo a equipe, os golfinhos-corcunda-australianos (Sousa sahulensis) parecem usar as esponjas como oferendas amorosas para impressionar potenciais parceiras. “Os golfinhos-jubarte machos usam esponjas marinhas na cabeça como oferendas para ‘conquistar’ as fêmeas, algo semelhante a oferecer um buquê de flores”, explica o DBCA em uma publicação no Instagram.
Os pesquisadores observaram a cena na Flying Foam Passage, parte do Arquipélago Dampier, uma região isolada e rica em biodiversidade. As esponjas variavam em tamanho, forma e cor, mas todas compartilhavam um mesmo propósito: capturar a atenção das fêmeas.
O uso de esponjas não é completamente novo entre os golfinhos: golfinhos-nariz-de-garrafa já foram vistos usando-as como ferramentas para proteger o focinho enquanto procuram alimento no fundo do mar. Além disso, já orcas foram vistas usando salmões mortos como chapéu. No entanto, a combinação dos dois elementos (o chapéu e a esponja) parece ser inédito, sem paralelo em outras partes do mundo.
Reconhecidos como uma espécie distinta apenas em 2014, os golfinhos-corcunda australianos estão classificados como vulneráveis, com menos de 10 mil adultos estimados. A perda de habitat e a degradação costeira, especialmente nas áreas afetadas pela expansão das indústrias de petróleo e mineração no noroeste australiano, representam ameaças significativas à sua sobrevivência.
Por isso, se o comportamento excêntrico tem como objetivo a reprodução da espécie, que comece a Semana de Moda dos Mares.