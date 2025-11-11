Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Golfinhos são vistos usando esponjas como chapéus

A escolha, além de estilosa, é romântica: segundo pesquisadores, os chapéus-esponja são para chamar a atenção de fêmeas.

Por Manuela Mourão 11 nov 2025, 08h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h29
Um dos vários chapéus de esponja usados ​​pelos golfinhos-jubarte.
 (WA Parks e Wildlife Service/Reprodução)
Continua após publicidade
Golfinhos são vistos usando esponjas como chapéus Priorizar nos meus resultados Google

Sob as águas da Península de Burrup, na costa noroeste da Austrália, cientistas registraram uma cena que parece saída de um desfile de moda… subaquático: golfinhos machos usando esponjas do mar como se fossem chapéus coloridos e elaborados. 

O comportamento foi observado por pesquisadores do Department of Biodiversity, Conservation and Attractions (DBCA) e está intrigando biólogos marinhos e etólogos.

Segundo a equipe, os golfinhos-corcunda-australianos (Sousa sahulensis) parecem usar as esponjas como oferendas amorosas para impressionar potenciais parceiras. “Os golfinhos-jubarte machos usam esponjas marinhas na cabeça como oferendas para ‘conquistar’ as fêmeas, algo semelhante a oferecer um buquê de flores”, explica o DBCA em uma publicação no Instagram.

Os pesquisadores observaram a cena na Flying Foam Passage, parte do Arquipélago Dampier, uma região isolada e rica em biodiversidade. As esponjas variavam em tamanho, forma e cor, mas todas compartilhavam um mesmo propósito: capturar a atenção das fêmeas.

Continua após a publicidade

O uso de esponjas não é completamente novo entre os golfinhos: golfinhos-nariz-de-garrafa já foram vistos usando-as como ferramentas para proteger o focinho enquanto procuram alimento no fundo do mar.  Além disso, já orcas foram vistas usando salmões mortos como chapéu. No entanto, a combinação dos dois elementos (o chapéu e a esponja) parece ser inédito, sem paralelo em outras partes do mundo.

Reconhecidos como uma espécie distinta apenas em 2014, os golfinhos-corcunda australianos estão classificados como vulneráveis, com menos de 10 mil adultos estimados. A perda de habitat e a degradação costeira, especialmente nas áreas afetadas pela expansão das indústrias de petróleo e mineração no noroeste australiano, representam ameaças significativas à sua sobrevivência.

Por isso, se o comportamento excêntrico tem como objetivo a reprodução da espécie, que comece a Semana de Moda dos Mares. 

Publicidade
TAGS:
Austrália
chapéu
golfinho
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).