Golfinhos são vistos usando esponjas como chapéus

Sob as águas da Península de Burrup, na costa noroeste da Austrália, cientistas registraram uma cena que parece saída de um desfile de moda… subaquático: golfinhos machos usando esponjas do mar como se fossem chapéus coloridos e elaborados.

O comportamento foi observado por pesquisadores do Department of Biodiversity, Conservation and Attractions (DBCA) e está intrigando biólogos marinhos e etólogos.

Segundo a equipe, os golfinhos-corcunda-australianos (Sousa sahulensis) parecem usar as esponjas como oferendas amorosas para impressionar potenciais parceiras. “Os golfinhos-jubarte machos usam esponjas marinhas na cabeça como oferendas para ‘conquistar’ as fêmeas, algo semelhante a oferecer um buquê de flores”, explica o DBCA em uma publicação no Instagram.

Os pesquisadores observaram a cena na Flying Foam Passage, parte do Arquipélago Dampier, uma região isolada e rica em biodiversidade. As esponjas variavam em tamanho, forma e cor, mas todas compartilhavam um mesmo propósito: capturar a atenção das fêmeas.

Continua após a publicidade

O uso de esponjas não é completamente novo entre os golfinhos: golfinhos-nariz-de-garrafa já foram vistos usando-as como ferramentas para proteger o focinho enquanto procuram alimento no fundo do mar. Além disso, já orcas foram vistas usando salmões mortos como chapéu. No entanto, a combinação dos dois elementos (o chapéu e a esponja) parece ser inédito, sem paralelo em outras partes do mundo.

Reconhecidos como uma espécie distinta apenas em 2014, os golfinhos-corcunda australianos estão classificados como vulneráveis, com menos de 10 mil adultos estimados. A perda de habitat e a degradação costeira, especialmente nas áreas afetadas pela expansão das indústrias de petróleo e mineração no noroeste australiano, representam ameaças significativas à sua sobrevivência.

Por isso, se o comportamento excêntrico tem como objetivo a reprodução da espécie, que comece a Semana de Moda dos Mares.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.