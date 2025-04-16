Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Google cria IA que pretende conversar com golfinhos

Com ajuda da inteligência artificial, cientistas dão os primeiros passos para construir um vocabulário compartilhado entre humanos e golfinhos.

Por Manuela Mourão 16 abr 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h20
Fotografia de um golfinho.
 (Ben Michel/Unsplash)
Continua após publicidade
Google cria IA que pretende conversar com golfinhos Priorizar nos meus resultados Google

Golfinhos são animais comunicativos. A quantidade de “cliques” — sons emitidos por esses animais para se comunicarem — pode chegar a mil por segundo, cada um com duração entre 40 e 70 milissegundos. 

A “conversa” desses mamíferos intriga biólogos marinhos há anos e, agora, essa fofoca aquática pode estar prestes a ser desvendada — ou, pelo menos, os humanos poderão entrar no disse-me-disse. Um novo modelo de inteligência artificial poderá, em breve, permitir que pessoas conversem com golfinhos.

Há mais de 40 anos, pesquisadores do Wild Dolphin Project (WDP) dedicam seus esforços para decifrar os padrões de convivência desses cetáceos. Durante esse tempo, foram gravados milhares de áudios e vídeos de um grupo de golfinhos-pintados-do-Atlântico, nas Bahamas. Analisando essas gravações, cientistas perceberam e associaram sons específicos a comportamentos como cortejos, disputas e até o uso de “nomes” únicos entre os indivíduos.

Com o avanço dos grandes modelos de linguagem (LLMs, na sigla em inglês), como o ChatGPT, pesquisadores começaram a questionar se os mesmos princípios que ajudam a entender a linguagem humana poderiam ser aplicados à comunicação dos golfinhos.

Siga
Continua após a publicidade

Para testar essa hipótese, o WDP firmou uma parceria com o Google e o Instituto de Tecnologia da Geórgia. O time de engenheiros recebeu um gigantesco banco de dados, cuidadosamente rotulado, com assobios, cliques e estalos emitidos pelos golfinhos ao longo das décadas. Com esse material, será possível treinar modelos de IA capazes de identificar padrões de linguagem entre os cetáceos — e, quem sabe, abrir uma nova era de diálogo entre espécies.

O modelo foi chamado de

Continua após a publicidade

DolphinGemma, que funciona com a mesma tecnologia do Gemini, IA do Google, com cerca de 400 milhões de parâmetros. Nos próximos meses, pesquisadores iniciarão os testes do sistema. A ferramenta será utilizada em conjunto com o Cetacean Hearing Augmentation Telemetry (CHAT), sistema que pode traduzir e imitar algumas das vocalizações complexas do próprio mamífero.

O funcionamento é dividido em etapas: o DolphinGemma recebe e interpreta os sons emitidos pelos golfinhos, prevê quais seriam os sons seguintes com base nos padrões detectados e, então, os reproduz. Já o CHAT não tem como objetivo traduzir completamente a linguagem natural desses mamíferos, mas facilitar a criação de um vocabulário compartilhado e simplificado entre humanos e golfinhos.

A proposta é ensinar aos golfinhos-pintados-do-Atlântico do projeto WDP uma série de assobios sintéticos associados a objetos que eles gostam — como algas marinhas, sargaços e até lenços dos próprios pesquisadores. A expectativa é que, com o tempo, os animais aprendam não só a reconhecer os sons, mas também a usá-los para pedir os itens.

Continua após a publicidade

“Com o tempo, à medida que mais sons naturais dos golfinhos forem sendo compreendidos, eles também poderão ser adicionados ao sistema”, escrevem Denise Herzing, diretora de pesquisa e fundadora do, Wild Dolphin Project e Thad Starner pesquisador do Google DeepMind e Professor da Georgia Tech,

Continua após a publicidade

em comunicado

Além disso, a empresa espera que a ferramenta possa ser usada por pesquisadores ao redor do mundo para explorar seus próprios conjuntos de dados acústicos. “Embora treinados nos sons dos golfinhos-pintados do Atlântico, prevemos sua utilidade potencial para pesquisadores que estudam outras espécies de cetáceos, como golfinhos-nariz-de-garrafa ou golfinhos-rotadores”, dizem Herzing e Starner.

Embora os primeiros resultados sejam promissores, ainda há um longo caminho pela frente até que possamos, de fato, superar a barreira da linguagem entre espécies. “Estamos apenas começando a decifrar os padrões presentes nos sons emitidos pelos golfinhos, um avanço que pode, no futuro, reduzir a distância entre a comunicação humana e a desses cetáceos”, concluem os responsáveis do projeto.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
golfinho
Google
Inteligência artificial
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).