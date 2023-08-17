GPS pode prever terremotos

Os satélites do sistema de posicionamento global podem ser usados para detectar, com duas horas de antecedência, os movimentos sísmicos que precedem os terremotos.

Essa é a conclusão de um estudo francês (1) que analisou os sinais dessa rede antes de 90 abalos sísmicos fortes (com pelo menos 7 graus na escala Richter) ocorridos entre 2003 e 2020.

Os pesquisadores descobriram que, antes dos terremotos, as “estações geodésicas” – pontos de referência marcados no globo terrestre – se deslocavam de forma sutil, mas perceptível por meio dos sinais dos satélites.

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Fonte 1. The precursory phase of large earthquakes. Q Bletery e JM Nocquiet, 2023.

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