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Ciência, Saúde

HIV cria mutações para driblar o lenacapavir

Vírus desenvolve resistência se novo remédio for utilizado sozinho, aponta estudo.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 fev 2026, 14h00 | Atualizado em 25 fev 2026, 19h25
Imagem microscópica e ampliada de dois vírus HIV.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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HIV cria mutações para driblar o lenacapavir Priorizar nos meus resultados Google

O lenacapavir (Sunlenca), do laboratório americano Gilead Sciences, é um antiviral com 96% de eficácia contra a infecção pelo HIV. Diferentemente dos remédios hoje usados na “profilaxia pré-exposição” (PrEP), para evitar contaminação pelo vírus, ele só precisa ser aplicado (via injeção) uma vez a cada seis meses. Essa característica tem atraído elogios da comunidade científica e da mídia (como na reportagem de capa da Super no mês passado). Mas há um porém.

Estudo aponta caminho promissor para cura do HIV

As atuais terapias PrEP combinam dois antivirais, para evitar que o HIV crie resistência: se alguns vírions (unidades do vírus) sobreviverem a uma droga, a outra os mata. A bula do lenacapavir afirma que ele deve ser utilizado com outros antivirais (como o dolutegravir, de uso diário, ou o cabotegravir, bimestral). Se isso não for feito, o HIV pode adquirir resistência.

É o que mostra um novo estudo (1) publicado por cientistas da própria Gilead, que cultivaram 40 amostras de HIV em laboratório, expondo-as somente ao lenacapavir. Resultado: o vírus adquiriu “alta resistência” à droga. Há uma atenuante. Algumas das mutações envolvidas também atrapalharam a replicação do HIV – o que pode dificultar a propagação social de eventuais variantes resistentes.

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Fonte 1. “Lenacapavir treatment–emergent HIV-1 capsid resistance mutations are frequently associated with replication defects”.

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