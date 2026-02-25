HIV cria mutações para driblar o lenacapavir

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Introdução Lenacapavir, novo antiviral para HIV, promete 96% de eficácia com dose semestral. Contudo, estudo da Gilead revela risco de alta resistência se usado isoladamente. A combinação com outros medicamentos é essencial para evitar que o vírus se adapte, apesar de algumas mutações dificultarem a replicação.

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Lenacapavir (Sunlenca) apresenta 96% de eficácia contra o HIV. O grande diferencial é a aplicação semestral via injeção, facilitando a adesão. Para evitar resistência viral, o lenacapavir deve ser usado em combinação com outros antivirais. Estudo da própria Gilead mostra que o uso isolado induz alta resistência do HIV em laboratório. Mutações de resistência podem, paradoxalmente, dificultar a replicação do vírus.

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O lenacapavir (Sunlenca), do laboratório americano Gilead Sciences, é um antiviral com 96% de eficácia contra a infecção pelo HIV. Diferentemente dos remédios hoje usados na “profilaxia pré-exposição” (PrEP), para evitar contaminação pelo vírus, ele só precisa ser aplicado (via injeção) uma vez a cada seis meses. Essa característica tem atraído elogios da comunidade científica e da mídia (como na reportagem de capa da Super no mês passado). Mas há um porém.

Estudo aponta caminho promissor para cura do HIV

As atuais terapias PrEP combinam dois antivirais, para evitar que o HIV crie resistência: se alguns vírions (unidades do vírus) sobreviverem a uma droga, a outra os mata. A bula do lenacapavir afirma que ele deve ser utilizado com outros antivirais (como o dolutegravir, de uso diário, ou o cabotegravir, bimestral). Se isso não for feito, o HIV pode adquirir resistência.

É o que mostra um novo estudo (1) publicado por cientistas da própria Gilead, que cultivaram 40 amostras de HIV em laboratório, expondo-as somente ao lenacapavir. Resultado: o vírus adquiriu “alta resistência” à droga. Há uma atenuante. Algumas das mutações envolvidas também atrapalharam a replicação do HIV – o que pode dificultar a propagação social de eventuais variantes resistentes.

Fonte 1. “Lenacapavir treatment–emergent HIV-1 capsid resistance mutations are frequently associated with replication defects”.

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