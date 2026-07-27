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Ciência

“Home office faz mal para a cabeça, mostra estudo.” Não é bem assim…

Essa notícia se espalhou pela internet. Mas ela se baseia num estudo que contém um erro crucial.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 12h00
Escritório doméstico com mesa de madeira clara, cadeira ergonômica preta, monitor, teclado, mouse, dois alto-falantes brancos e um microfone. Um skate azul com rodas laranja está no chão, e uma planta verde em vaso marrom decora uma mesa lateral de madeira escura. Fones de ouvido pretos pendem da mesa.
 (Arthur Lambillotte/Unsplash)
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O que a notícia dizia:
As pessoas que trabalham remotamente são mais tristes, ansiosas e deprimidas, e isso acontece devido à falta de interação social no escritório. É o que afirma um estudo (1) publicado por economistas das universidades Harvard e da Virginia, nos EUA, que analisaram dados de 568 mil indivíduos.

Qual é a verdade:
O estudo dividiu as profissões entre “remotizáveis”, ou seja, que podem ser feitas a distância, e “não remotizáveis”, que exigem a presença física no local de trabalho. Ele não verificou se as pessoas efetivamente trabalhavam de casa ou não, e isso distorce os resultados – porque você pode ter uma profissão perfeitamente “remotizável” e mesmo assim ser obrigado a trabalhar presencialmente (algo cada vez mais comum).

Além disso, a diferença de bem-estar apontada pelo estudo foi muito pequena, e só existiu em quem mora sozinho – para quem mora com família ou cônjuge, o efeito foi nulo.

Fonte 1. “Home alone: remote work, isolation, and mental health”.

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