“Home office faz mal para a cabeça, mostra estudo.” Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

As pessoas que trabalham remotamente são mais tristes, ansiosas e deprimidas, e isso acontece devido à falta de interação social no escritório. É o que afirma um estudo (1) publicado por economistas das universidades Harvard e da Virginia, nos EUA, que analisaram dados de 568 mil indivíduos.

Qual é a verdade:

O estudo dividiu as profissões entre “remotizáveis”, ou seja, que podem ser feitas a distância, e “não remotizáveis”, que exigem a presença física no local de trabalho. Ele não verificou se as pessoas efetivamente trabalhavam de casa ou não, e isso distorce os resultados – porque você pode ter uma profissão perfeitamente “remotizável” e mesmo assim ser obrigado a trabalhar presencialmente (algo cada vez mais comum).

Além disso, a diferença de bem-estar apontada pelo estudo foi muito pequena, e só existiu em quem mora sozinho – para quem mora com família ou cônjuge, o efeito foi nulo.

Fonte 1. “Home alone: remote work, isolation, and mental health”.