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Introdução O algoritmo da OpenAI foi alardeado por resolver um problema matemático de Paul Erdos, mas a verdade é que o desafio já havia sido solucionado. A contribuição da inteligência artificial foi apenas um resultado mais preciso, revelando como a IA pode “resolver” questões usando conhecimento humano já existente.

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A alegação da OpenAI sobre a resolução de um problema de Paul Erdos. A verdade por trás da notícia: o desafio matemático já havia sido solucionado. A real contribuição do algoritmo: um resultado mais preciso, não uma solução inédita. Precedente: GPT-5 já “solucionou” outros problemas de Erdos usando conhecimento humano online. O debate sobre a capacidade da IA em resolver problemas complexos versus usar dados existentes.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O que a notícia dizia:

Um algoritmo da OpenAI solucionou o “problema da distância unitária planar”, um desafio de geometria que foi proposto em 1946 pelo matemático húngaro Paul Erdos, e nunca havia sido resolvido.

Qual é a verdade:

O problema (que consiste em calcular qual é o maior número de pontos que você pode colocar numa determinada área, mantendo a mesma distância entre quaisquer deles) já havia sido calculado. A diferença é que o novo resultado (1) é mais preciso, só isso.

Em outubro de 2025, a OpenAI anunciou que o algoritmo GPT-5 havia solucionado dez outros problemas deixados por Erdos (que criou mais de 1.000 deles ao longo de sua carreira). Porém, outros cientistas acabaram descobrindo que o bot simplesmente leu e usou raciocínios matemáticos, elaborados por humanos, que havia encontrado na internet.

Fonte 1. “An OpenAI model has disproved a central conjecture in discrete geometry”.