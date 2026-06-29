“IA resolveu problema matemático de 80 anos.” Não é bem assim…
Na verdade, ele já havia sido resolvido; a diferença é que o resultado gerado pelo bot é mais preciso, só isso. E a OpenAI já foi pega exagerando em alegações do tipo.
O que a notícia dizia:
Um algoritmo da OpenAI solucionou o “problema da distância unitária planar”, um desafio de geometria que foi proposto em 1946 pelo matemático húngaro Paul Erdos, e nunca havia sido resolvido.
Qual é a verdade:
O problema (que consiste em calcular qual é o maior número de pontos que você pode colocar numa determinada área, mantendo a mesma distância entre quaisquer deles) já havia sido calculado. A diferença é que o novo resultado (1) é mais preciso, só isso.
Em outubro de 2025, a OpenAI anunciou que o algoritmo GPT-5 havia solucionado dez outros problemas deixados por Erdos (que criou mais de 1.000 deles ao longo de sua carreira). Porém, outros cientistas acabaram descobrindo que o bot simplesmente leu e usou raciocínios matemáticos, elaborados por humanos, que havia encontrado na internet.
Fonte 1. “An OpenAI model has disproved a central conjecture in discrete geometry”.