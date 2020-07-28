Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Incêndios na Austrália afetaram quase 3 bilhões de animais, dizem cientistas

Segundo relatório, aumento anormal da temporada de queimadas prejudicou dezenas de espécies, causando mortes e perdas de habitat.

Por Carolina Fioratti 28 jul 2020, 17h18 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h27
Incêndios na Austrália afetaram cerca de 3 bilhões de animais, dizem cientistas
 (Lisa Maree Williams / Correspondente/Getty Images)
Continua após publicidade
Incêndios na Austrália afetaram quase 3 bilhões de animais, dizem cientistas Priorizar nos meus resultados Google

Um relatório encomendado pela ONG WWF trouxe detalhes sobre as consequências das temporadas de incêndio na Austrália para a vida selvagem. O fogo que impactou o país entre novembro 2019 e abril de 2020, segundo estimativas, afetou cerca de 143 milhões de mamíferos, 180 milhões de aves, 51 milhões de sapos e 2,5 bilhões de répteis. 

Dados anteriores indicavam que cerca de um bilhão de animais haviam sido mortos ou retirados de seus habitats, mas a realidade parece ser ainda pior, aproximando-se da marca dos três bilhões. No novo documento, os cientistas consideraram tanto os animais mortos ou afetados diretamente pelos incêndios, tendo complicações devido às chamas e ao calor, quanto aqueles que sobreviveram ao desastre, mas depois enfrentaram a fome, desidratação e predação por parte de animais selvagens.

Para a análise, os 10 pesquisadores envolvidos no estudo usaram como base uma área queimada de 126 mil quilômetros quadrados, o que equivale quase ao tamanho da Inglaterra. Dermot O’Gorman, chefe executivo da WWF Austrália, disse ao jornal britânico The Guardian que “é difícil pensar em outro evento em qualquer lugar do mundo que tenha matado ou desabrigado tantos animais. Esse episódio é considerado um dos piores desastres da vida selvagem na história moderna.”

Continua após a publicidade

Em novembro de 2019, um vídeo de uma voluntária resgatando um coala viralizou nas redes sociais. No entanto, esses mamíferos não foram os principais afetados. A maior perda ocorreu com répteis, como os da família dos escíncidos. Eles são pequenos lagartos que podem viver em bandos de mais de 1,5 mil indivíduos por hectare de floresta. 

Siga
Continua após a publicidade

A temporada anormal de incêndios na Austrália pode ser explicada pela união do aquecimento global a outros fenômenos climáticos locais. O ano de 2019 foi o mais quente e seco desde o início do século 20. Isso se juntou à uma onda de calor que assolou o país em dezembro do mesmo ano, e resultou na temperatura recorde de 41,9 ºC. A dinâmica de ventos na região e o fenômeno El Niño Índico também tiveram participação nessa intensificação das queimadas. Você pode conferir todos os detalhes sobre o tema nessa reportagem da SUPER.

Os incêndios na Austrália sempre existiram por causas naturais, mas, agora, estão se intensificando devido ao aumento de gases do efeito estufa na atmosfera – algo que tem participação humana. Dados reunidos pelo departamento de meteorologia australiano mostram que as secas no sudeste de Nova Gales do Sul e em Vitória, dois dos estados mais atingidos pelas queimadas, começam a se intensificar já em agosto. Na década de 1950, isso acontecia apenas a partir do mês de novembro.

Continua após a publicidade

Na última temporada de incêndios, cerca de 70 espécies foram atingidas pelo fogo. Dessas, 49 não estão listadas como ameaçadas, mas podem estar correndo risco de sobrevivência. Um relatório provisório que analisa a Lei de Proteção Ambiental e Conservação da Biodiversidade da Austrália sugere que o documento apresenta medidas ineficazes para enfrentar os desafios ambientais atuais. Além disso, reforça que o país tem hoje uma das maiores taxas de extinção do mundo. 

Publicidade
TAGS:
animais
Austrália
espécies
extinção
incêndios
Meio Ambiente
queimadas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).