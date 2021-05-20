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Ciência

Inflamação é uma das principais características da depressão, mostra estudo

Pesquisadores avaliaram os níveis de uma proteína que denuncia a presença da inflamação em amostras sanguíneas de cerca de 86 mil pessoas.

Por Luisa Costa 20 Maio 2021, 20h11 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h36
Ilustração de homem com linhas rabiscadas na cabeça (representando depressão) e o corpo se fragmentando (inflamação).
 (solarseven/Getty Images)
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Uma pesquisa feita com cerca de 86 mil pessoas no Reino Unido apontou que indivíduos com depressão apresentam níveis mais altos de inflamação em seu organismo.

A pesquisa foi realizada por pesquisadores da King’s College London, que analisaram a presença da proteína C reativa (CRP) – um marcador de inflamação no organismo – em amostras sanguíneas dos participantes do estudo. Dos participantes, cerca de 27 mil apresentavam diagnóstico de transtorno depressivo crônico, enquanto 59 mil participantes não apresentavam o transtorno. 

Segundo os cientistas, os níveis de CRP observados foram “significativamente maiores” nas amostras dos indivíduos com depressão em relação aos que não têm o transtorno – o resultado obtido seria a evidência mais forte que se tem dessa relação até o momento.

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Os pesquisadores também consideraram dados genéticos e fenotípicos – isto é, referentes a características possíveis de se observar nos indivíduos, como as físicas – através do UK Biobank, um banco de dados biomédicos do Reino Unido. Eles observaram fatores como idade, sexo, índice de massa corporal (IMC), tabagismo, consumo de álcool, exposição a traumas e status socioeconômico. 

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Os mecanismos por trás da ligação entre a depressão e a inflamação permanecem misteriosos, mas os cientistas acreditam que essa descoberta e os dados que obtiveram são importantes para uma melhor compreensão sobre a doença psiquiátrica – e, quem sabe, para o desenvolvimento de diferentes tratamentos para a depressão.

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Depressão
INFLAMAÇÃO
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