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Ciência

Jogar Tetris pode ajudar a diminuir o estresse pós-traumático, afirmam estudos

Game pode ser usado em processo terapêutico para amenizar as memórias traumáticas dos pacientes

Por Victor Bianchin 27 jan 2026, 10h00
Ilustração de duas pessoas jogando Tetris.
 (Freepik/Reprodução)
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Jogar Tetris pode ajudar a diminuir o estresse pós-traumático, afirmam estudos Priorizar nos meus resultados Google

A ciência já provou por A + B os benefícios de jogar videogame, desde que não seja em excesso. Os joguinhos ajudam na memória, na cognicação, no humor, na coordenação motora, na saúde mental e na capacidade de atenção, entre outras benesses.

Estudos recentes também apontam que os games podem ajudar a lidar com o estresse pós-traumático, um problema que pode afetar pessoas de todas as idades.

Em 2017, pesquisadores do Instituto Karolinska, na Suécia, analisaram 71 pessoas que foram ao pronto-socorro logo após terem sofrido ou testemunhado um acidente de carro (como motorista, passageiro, motociclista ou pedestre). 

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Os participantes foram divididos em dois agrupamentos: o grupo Tetris e o grupo de controle. Foi pedido aos do grupo Tetris que relembrassem o acidente e o descrevessem brevemente a um pesquisador. Isso foi feito para reativar a memória e torná-la “maleável” antes de ser armazenada, disseram os pesquisadores. Em seguida, os participantes jogaram Tetris por pelo menos 10 minutos. Quanto aos do grupo de controle, foi pedido que redigissem um texto registrando as coisas que fizeram no pronto-socorro. 

Em seguida, foi pedido a todos os participantes que, ao longo da semana seguinte, mantivessem um diário para registrar o número de flashbacks relacionados ao acidente que fossem tendo. O estudo constatou que as pessoas do grupo Tetris tiveram, em média, nove flashbacks durante a semana, em comparação com uma média de 23 flashbacks no grupo de controle.

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A conclusão dos pesquisadores foi que jogar Tetris logo após o acidente diminuiu em 62% a incidência de flashbacks relacionados ao evento traumático. O motivo: como o jogo exige um alto nível de atenção visual, entende-se que ele utiliza alguns dos mesmos recursos cerebrais que seriam necessários para armazenar as memórias visuais dos eventos traumáticos. Os próprios participantes da pesquisa disseram que jogar Tetris ajudou a limpar a mente após terem passado pelos eventos difíceis.

O segundo estudo

Em 2025, um estudo separado publicado na BMC Medicine trouxe uma conclusão parecida. Ele analisou 144 trabalhadores da área de saúde que estiveram ativos no atendimento às vítimas de Covid-19 durante a pandemia. O objetivo era saber se Tetris podia ser útil para prevenir memórias intrusivas (recordações indesejadas e involuntárias de eventos angustiantes que surgem repentinamente na mente de uma pessoa).

Nesse estudo, os participantes foram novamente divididos em dois grupos. O primeiro foi instruído a recordar uma de suas memórias intrusivas e, em seguida, jogar Tetris em seus smartphones por 20 minutos. Essas pessoas também foram encorajadas a repetir a intervenção posteriormente, por conta própria, para trabalhar com outras memórias intrusivas. O segundo grupo ouviu um podcast e respondeu a breves questionários sobre ele.

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Conclusão: quem jogou Tetris reduziu significativamente a frequência de memórias intrusivas em comparação aos participantes do grupo de controle. Também houve uma redução dos sintomas de estresse pós-traumático em um, três e seis meses após a intervenção.

Não é por acaso

O segredo de ambos os estudos não é o Tetris em si, mas o que ele representa. Na neurociência, existe algo que se chama Terapia EMDR, onde “EMDR” é sigla em inglês para “Dessensibilização e Reprocessamento por Movimentos Oculares”.

Nesse tipo de terapia, o objetivo é sobrecarregar a memória traumática enquanto ela está sendo reativada, para que seja “regravada” com menos carga emocional. Em geral, é solicitado que o paciente ative a memória traumática e, ao mesmo tempo, realize outra tarefa exigente para os sentidos, o que faz com que a memória seja reconsolidada em uma versão mais amena.

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Essa “tarefa exigente” pode ser a realização de movimentos específicos com os globos oculares, movimentos com partes do corpo e afins. São atividades que exigem concentração e que mexem com o hipocampo, uma estrutura cerebral responsável pela formação e consolidação de novas memórias.

De acordo com pesquisas, jogar Tetris dentro dessa proposta de terapia traz aumento no volume do hipocampo, o que, por sua vez, foi relacionado à redução contínua dos sintomas de TEPT, depressão e ansiedade.

Por enquanto, os cientistas têm se restringido a usar Tetris. Quem sabe, no futuro, descubra-se que outros games também podem ajudar com isso?

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