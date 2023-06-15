53% dos lagos do mundo estão secando – e eles têm perdido em média 1 bilhão de toneladas de água por ano.

É o que afirma um estudo publicado por cientistas da Universidade do Colorado (1), que usaram imagens de satélite para analisar o nível de água em 2.000 lagos, entre os anos de 1992 e 2020.

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Segundo eles, a queda se deve ao aquecimento global e ao aumento da população, com maior consumo de água doce.

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Fonte Satellites reveal widespread decline in global lake water storage. F Yao e outros, 2023.