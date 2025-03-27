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Ciência

Luz azul em formato espiral aparece no céu da Europa; veja explicação científica

O fenômeno ficou visível por vários minutos. Mas calma, não são aliens.

Por Bruno Carbinatto 27 mar 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h19
Luz azul em formato de espiral no ceu noturno da europa.
 (Met Office via X (@Tobytobytobyy/@SBillcliffe/@albierowlett/@ARWURZELBS30/Reprodução)
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Parece cena de filme ou imagem gerada por Inteligência Artificial, mas aconteceu mesmo. Na noite da última segunda-feira, uma forte luz azul em formato espiral pôde ser observada no céu de grande parte da Europa, como no Reino Unido, Espanha e Croácia. Segundo vários relatos, o fenômeno durou alguns minutos antes de desaparecer.

Calma, não são aliens. O Met Office, órgão nacional de meteorologia do Reino Unido, confirmou que a aparição provavelmente está ligada ao lançamento de um foguete da empresa SpaceX, nos EUA.

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Na segunda-feira, o foguete Falcon 9 foi lançado na Flórida, como parte de uma missão do governo americano cujos detalhes são secretos. O foguete é reutilizável, formado por duas partes: após o lançamento, uma das partes se separa e volta para a Terra, enquanto a outra segue sua viagem.

Nesse processo, combustível remanescente é liberado no céu, e é daí que vem o fenômeno: o combustível congela, devido a baixas temperaturas decorrentes da altitude, e forma uma figura em espiral, porque esse é o movimento que o foguete está fazendo durante a liberação. Quando a luz solar é refletida pelo combustível congelado, vemos aqui na Terra a figura (que geralmente é azul, mas a cor pode variar).

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O professor Brian Cox, da Universidade de Manchester, também confirmou

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em seu X (ex-Twitter) que o fenômeno foi causado pelo lançamento do foguete. 

Não é a primeira vez que o fenômeno é observado. Em vários outros lançamentos da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, espirais parecidas foram avistadas na Europa, no Havaí e no Ártico. No entanto, o fenômeno é relativamente raro, porque várias condições precisam estar presentes (como a luz do Sol atingir o combustível congelado, e o céu estar escuro para permitir a visibilidade). Com lançamentos de foguetes ficando cada vez mais comuns, porém, espera-se que isso aconteça mais vezes. Se você vir algo parecido, já sabe: não precisa correr dos aliens. 

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Astronomia
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