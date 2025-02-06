Manuscrito queimado pelo Vesúvio é decifrado com ajuda de IA

“Nojo”. Essa foi uma das primeiras palavras que pesquisadores leram em um pergaminho antigo que foi carbonizado na erupção do monte Vesúvio – a mesma que destruiu a cidade de Pompeia, há quase 2.000 anos.

O pergaminho é só um de centenas que foram encontrados na biblioteca de uma mansão romana em Herculano, cidade vizinha a Pompeia que também foi enterrada sob as cinzas vulcânicas do Vesúvio no ano 79 d.C. Essa cidade foi descoberta um pouco antes de sua colega mais famosa, em 1709. Diferente de Pompeia, as cinzas que cobriram Herculano preservaram madeira e alguns materiais orgânicos, como alimentos e papiro.

Vários papiros foram encontrados na mansão, que pode ter sido do sogro de Júlio César. O problema é que a maioria deles estava tão carbonizada que a tinta preta tinha se tornado ilegível, e os pergaminhos viravam pó assim que os pesquisadores tentavam abri-los.

Um desses papiros, chamado de PHerc. 172 pelos arqueólogos, foi desvendado com a ajuda de imagens 3D de raio-x. O exame de imagem possibilitou que os pesquisadores desenrolassem o pergaminho digitalmente, sem abrir – e destruir – essa relíquia histórica. Em seu estado atual, ele mais parece um pedaço de pedra do que um papiro enrolado:

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O artefato está armazenado na biblioteca Bodleian, na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Esse já é o quinto pergaminho desvendado virtualmente pelos pesquisadores do Vesuvius Challenge, uma competição que incentiva as pessoas a usarem inteligência artificial de aprendizado de máquina para conseguir ler os papiros.

Ajude a decifrar o pergaminho

O pergaminho PHerc. 172 é, por enquanto, o papiro com mais texto recuperável dos destroços de Herculano, mas ainda não foi lido completamente. A equipe está usando inteligência artificial e outros modelos computacionais para reconstruir o texto e realçar a tinta, que é tão preta quanto o carvão que o papiro virou. As primeiras informações sobre o pergaminho foram divulgadas pela equipe da biblioteca Bodleian.

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Eles já conseguiram identificar algumas colunas de texto, com 26 linhas cada uma. Pesquisadores da Universidade de Oxford já estão trabalhando no assunto, mas a equipe do Vesuvius Challenge está chamando mais cientistas – profissionais ou cidadãos – que queiram ajudar.

A palavra “nojo”, que já foi identificada duas vezes no espaço de algumas colunas de texto, é uma tradução do original em grego antigo διατροπή.

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Os pesquisadores conseguem enxergar a tinta desse pergaminho mais facilmente pelas imagens de raio-x. Ele é muito mais legível que os outros pergaminhos que já foram desvendados pelo Vesuvius Challenge. A hipótese é que essa tinta provavelmente tinha algum ingrediente mais denso, como chumbo, que ajuda o texto a aparecer mais nas imagens de raio-x.

Atualmente, os pesquisadores estão trabalhando em refinar as imagens do manuscrito PHerc. 172, para deixar as linhas de texto mais visíveis. A meta dos cientistas é chegar ao centro do pergaminho, onde o título da obra provavelmente está preservado.

O raio-x da relíquia e de vários outros pergaminhos foi feito num síncrotron – um acelerador de partículas circular –

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no Reino Unido. Os dados foram disponibilizados pelo Vesuvius Challenge, que já ofereceu prêmio de US$ 700 mil (R$ 4 milhões) para pessoas que decifraram 2000 letras gregas de outro pergaminho.

Esse outro papiro, que já foi desvendado, pode ter sido escrito pelo filósofo epicureu Filodemo. No texto, ele fala de fontes de prazer, como música e comida, e pergunta a si mesmo se as experiências prazerosas vêm da abundância ou da escassez, da pintura completa ou dos pequenos detalhes. Tópicos mais positivos que nojo, sem dúvida.

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