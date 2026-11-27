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Introdução Menor que a palma da mão e pesando menos que uma moeda, o morcego-nariz-de-porco-de-kitti habita cavernas no Sudeste Asiático e impressiona pela biologia singular. Descubra os hábitos e os desafios de sobrevivência do menor mamífero do planeta.

Principais Tópicos





Mede cerca de 3 centímetros e pesa até 2 gramas, sendo mais leve que uma moeda É endêmico de cavernas de calcário restritas à Tailândia e a Mianmar Sai para caçar insetos apenas cerca de cinquenta minutos por dia Gera apenas um filhote por ano e tem ciclo reprodutivo lento Enfrenta ameaças crescentes devido à perturbação humana e perda de habitat

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Em algumas poucas cavernas do Mianmar e do oeste da Tailândia, no Sudeste Asiático, é possível encontrar o morcego-nariz-de-porco-de-kitti (Craseonycteris thonglongyai). Mas é preciso ter um olhar treinado: seu corpo tem entre 2,9 cm e 3,3 cm de comprimento. Já a envergadura, medida da ponta de uma asa à outra, varia de 13 cm a 14,5 cm.

Menor que a palma de uma mão, é o menor mamífero do mundo em comprimento, o que lhe rendeu o apelido de morcego-abelha. Reconhecido até mesmo pelo Livro dos Recordes (Guinness World Records), ele pesa de 1,7 grama a 2 gramas. É mais leve do que uma moeda de um centavo, que pesa 2,43 gramas.

O morceguinho foi descoberto em 1973, na Tailândia, e surpreendeu os especialistas da época não apenas pelo tamanho, mas também pelo focinho estranhamente grande, achatado e com narinas largas. Por isso, o zoólogo Kitti Thonglongya decidiu batizá-lo com a expressão “nariz de porco”. Ele morreu pouco após isso, e seu colega John E. Hill, que descreveu a espécie formalmente, decidiu adicionar o nome de Kitti, que passou a ser chamada de morcego-nariz-de-porco-de-kitti.

Suas orelhas e asas também são grandes em comparação com o corpo minúsculo, provavelmente uma adaptação que favorece o voo ágil. Seus olhos, por outro lado, são pequenos, já que passam a maior parte do tempo dentro de cavernas escuras.

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Mas eles estão longe de serem solitários. Habitam cavernas em grupos de tamanhos variados, com uma média de cerca de 100 indivíduos por grupo, embora pesquisadores já tenham encontrado cavernas com colônias que vão desde apenas 10 até 500 morcegos-abelha. Lá, costumam ficar bem afastados uns dos outros, ocupando as partes mais altas das paredes de calcário.

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Seus hábitos são igualmente peculiares. Eles ficam a maior parte do dia dentro da caverna e só saem por cerca de meia hora à noite e outros 20 minutos pela manhã. Nesses breves períodos, procuram alimento: pequenos insetos e aranhas. De tempos em tempos, também migram entre cavernas.

Além disso, a reprodução da espécie é lenta, e as mães morcegos dão à luz, uma vez por ano, um único filhote, que costuma nascer entre março e maio. Nesse período, que corresponde à estação seca na Tailândia, elas se juntam e formam colônias de maternidade para cuidar dos filhotes. Os morcegos-abelha vivem cerca de cinco anos.

As últimas pesquisas revelaram que a destruição da natureza local e perturbações em cavernas têm feito esses animais enfrentarem quedas populacionais. Eles estão cada vez mais próximos de serem considerados ameaçados e, para piorar, também possuem uma distribuição geográfica limitada.

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Por ser endêmica da região, a espécie liga o alerta para a necessidade de medidas de conservação para sobreviver. Além disso, desempenha um papel importante no ecossistema local, ajudando a controlar populações de insetos, por exemplo.

Apesar de ocupar o posto de menor mamífero em comprimento, o morcego-abelha tem outros pequenos gigantes como concorrentes. O menor mamífero em termos de massa é o musaranho-etrusco (Suncus etruscus), que parece um pequeno roedor, mas pertence à ordem Eulipotyphla, que inclui as toupeiras. Ele pesa apenas de 1,5 a 2,5 gramas. Encontrado desde a região do Mediterrâneo até a África, seu corpo mede de 3,5 a 4,8 centímetros, além de uma cauda de 2,5 a 3 centímetros.

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