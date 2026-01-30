Mouse pode ser usado como microfone espião

Um grupo de pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriu (1) que o mouse pode ser transformado numa espécie de microfone, captando os sons do ambiente – inclusive as ondas sonoras geradas pela fala humana.

Isso é possível, segundo eles, em modelos de alta precisão, cujo sensor trabalhe a pelo menos 20.000 dpi (captando 20 mil pontos a cada 1 polegada de movimento do mouse). Muitos modelos gamer, ou para trabalhos gráficos profissionais, trabalham nessa velocidade.

A técnica inventada pelos cientistas não requer que o computador seja infectado por um vírus. Bastaria que a vítima acessasse um site malicioso: a página solicitaria informações do mouse e começaria a receber os sinais de posicionamento.

O pulo do gato está num software, criado pelos pesquisadores, que utiliza IA para identificar microvibrações presentes nesses sinais – e, a partir delas, reconstruir o que está sendo dito no ambiente. Os pesquisadores publicaram um vídeo demonstrando (2) a técnica e também liberaram o software para download. O método não é perfeito (seu índice de acertos é de no máximo 61%), mas representa uma ameaça relevante – pois seu uso é bem difícil de detectar.

Fontes 1. Invisible ears at your fingertips: acoustic eavesdropping via mouse sensors”; 2. sites.google.com/view/mic-e-mouse

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