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Ciência, Tecnologia

Mouse pode ser usado como microfone espião

Nova técnica permite escutar o que está sendo dito no ambiente. Entenda como.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jan 2026, 12h05
Imagem, vista de cima, de um mouse preto.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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Mouse pode ser usado como microfone espião Priorizar nos meus resultados Google

Um grupo de pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriu (1) que o mouse pode ser transformado numa espécie de microfone, captando os sons do ambiente – inclusive as ondas sonoras geradas pela fala humana.

Isso é possível, segundo eles, em modelos de alta precisão, cujo sensor trabalhe a pelo menos 20.000 dpi (captando 20 mil pontos a cada 1 polegada de movimento do mouse). Muitos modelos gamer, ou para trabalhos gráficos profissionais, trabalham nessa velocidade.

A técnica inventada pelos cientistas não requer que o computador seja infectado por um vírus. Bastaria que a vítima acessasse um site malicioso: a página solicitaria informações do mouse e começaria a receber os sinais de posicionamento.

O pulo do gato está num software, criado pelos pesquisadores, que utiliza IA para identificar microvibrações presentes nesses sinais – e, a partir delas, reconstruir o que está sendo dito no ambiente. Os pesquisadores publicaram um vídeo demonstrando (2) a técnica e também liberaram o software para download. O método não é perfeito (seu índice de acertos é de no máximo 61%), mas representa uma ameaça relevante – pois seu uso é bem difícil de detectar.

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Fontes 1. Invisible ears at your fingertips: acoustic eavesdropping via mouse sensors”; 2. sites.google.com/view/mic-e-mouse

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