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Ciência

Múmia de mamute bebê é encontrada em condições quase perfeitas

O filhote foi encontrado por mineradores no Canadá. Até as unhas, couro, tromba e intestinos estavam intactos.

Por Leo Caparroz 30 jun 2022, 17h01 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h44
Ilustração 3D de um mamute filhote.
 (Vac1/Getty Images)
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Múmia de mamute bebê é encontrada em condições quase perfeitas Priorizar nos meus resultados Google

Um filhote mumificado de mamute-lanoso foi encontrado parcialmente completo no território de Yukon, no Canadá. O animal foi chamado de Nun cho ga, que significa “animal bebê grande” na língua Hän – falada pelo povo Trʼondëk Hwëchʼin, que vive na região em que foi encontrado.

Nun cho ga morreu e foi congelada no permafrost, um tipo de solo de terra e gelo, durante a era glacial. Essa fêmea da espécie Mammuthus primigenius foi achada por um minerador durante o expediente. Ao perceber algo errado na escavação, ele chamou seu supervisor, que notificou o Dr. Grant Zazula, paleontólogo do governo de Yukon.

Yukon é um território renomado em fósseis da era glacial; mesmo assim, achados tão bem preservados quanto Nun cho ga ainda são raridade.

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“Como um paleontólogo da era glacial, um dos meus sonhos era ficar cara a cara com um mamute-lanoso de verdade. Esse sonho se realizou hoje”, afirma Zazula. O mamute mumificado é o mais completo já encontrado no continente e representa a “descoberta mais importante para a paleontologia da América do Norte”.

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O estado de preservação do mamute surpreendeu os cientistas. Em sua página do Twitter, Dan Shugar, professor da Universidade de Calgary e parte do time que escavou o animal, conta que a descoberta foi a “coisa científica mais empolgante” de que ele já tinha participado. As unhas, couro, pelos, tromba e até intestinos estavam intactos – identificaram, inclusive, a porção de grama de sua última refeição.

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Os achados de Nun cho ga revelam uma visão extremamente detalhada do passado em que os mamutes-lanosos percorriam a região. O povo Trʼondëk Hwëchʼin e o governo de Yukon trabalharão juntos para “respeitosamente preservar e aprender mais sobre Nun cho ga” a fim de, futuramente, compartilhar as informações e histórias com os habitantes da região e a comunidade científica.

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TAGS:
canadá
ERA GLACIAL
MAMUTE
MÚMIA
MUMIFICAÇÃO
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