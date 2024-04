Todos os anos, o 22 de abril marca o dia para a celebração do Dia da Terra. A data foi criada em 1970 pelo senador e ativista ambiental norte-americano, Gaylord Nelson, e desde então, chama a atenção para os mais urgentes problemas ambientais no mundo. O Google não podia ficar de fora, utilizando imagens em satélite de regiões do planeta ameaçadas pelas mudanças climáticas.

Essa não é exatamente uma novidade da gigante da tecnologia. Desde 2001, no dia 22 de abril, em homenagem ao Dia da Terra, o Google muda o seu logo na tela de busca – o chamado google doodle, uma espécie de imagem ou animação nas letras para comemorar algo ou homenagear alguém.

A novidade deste ano está na forma como o Doodle foi feito. Ao invés de utilizar animações engraçadinhas ou ilustrações, o Google decidiu este ano utilizar imagens de satélite de ambientes naturais do planeta, com as superfícies dos locais assumindo formas similares às letras do nome.

Elas não foram escolhidas de forma aleatória. Cada letra representa um local chave para a preservação da biodiversidade do planeta. Confira abaixo onde fica cada um deles.

G – Ilhas Turcas e Caicos, na América Central

As Ilhas da América Central são territórios ultramarinos do Reino Unido, e são lugares com uma grande biodiversidade animal. O local possui projetos para a preservação de sua fauna e flora, principalmente para os recifes de corais, e para a iguana-da-rocha das Ilhas Turcas e Caicos (Cyclura carinata). O réptil é endêmico da ilha, e está em perigo de extinção.

O – Parque Nacional do Recife de Escorpião, no México

Continua após a publicidade

Conhecido em espanhol como Arrecife de Alacranes, o local é uma reserva biológica da UNESCO, e é o maior recife de corais do sul do Golfo do México. O local tem esse formato pois é um atol, uma ilha oceânica em forma de anel, formada após a atividade de vulcões no fundo do oceano. O local serve de abrigo para diversas espécies ameaçadas entre aves e tartarugas, além de refúgio para corais complexos.

O – Parque Nacional de Vatnajökull, na Islândia.

Já o segundo O é sobre o Parque de Vatnajökull, que desde 2008, é patrimônio Mundial da UNESCO. Ele é o segundo maior parque nacional da Europa, e é onde abriga também o maior glaciar do continente europeu. O local possui um ecossistema próprio, com vulcões, gelo e flora, em uma mistura que compõem uma paisagem única no mundo.

G – Parque Nacional do Jaú, no Brasil

Um país tão rico em biodiversidade e paisagens naturais como o nosso não poderia ficar de fora da homenagem do Google para o dia da Terra. Representando a letra G, o local escolhido foi o Parque Nacional do Jaú, é uma unidade de conservação localizada no estado do Amazonas. A letra é formada pelos meandros do rio Amazonas, que corta a floresta amazônica, lar de uma das maiores biodiversidades de fauna e flora do planeta, como o gato-maracajá, a onça-pintada, a ariranha e o peixe-boi amazônico.

L – Grande Muralha Verde, na Nigéria

Continua após a publicidade

A letra L representa uma das maiores iniciativas para o reflorestamento e recuperação de áreas degradadas do mundo. Iniciado em 2007, o projeto da Grande Muralha Verde é uma iniciativa da União Africana para restaurar terras áridas afetadas pela desertificação em toda a extensão do território africano. Para isso, passou-se a plantar árvores e outros tipos de vegetação, adotando práticas sustentáveis ​​para a gestão de terras. Para além da questão ambiental, o projeto ainda busca oferecer às comunidades da região maiores oportunidades econômicas e segurança alimentar.

E – Reservas Naturais das Ilhas Pilbara, na Austrália

Por fim, mas não menos importante, a letra E é representada por uma das 20 reservas naturais da Austrália. As Ilhas de Pilbara são reservas que abrigam habitats e ecossistemas frágeis e raros, de forma que diversas espécies de animais do local se encontram ameaçados de extinção. O governo busca proteger esses animais, e evitar que espécies de tartarugas e aves marinhas sejam extintas.

Caso queira ver como as imagens foram selecionadas, o Google lançou também um vídeo mostrando a curadoria das imagens do doodle de hoje.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram