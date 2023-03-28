No Wordle, você se sai melhor que o ChatGPT

Lançado no final de novembro de 2022, o ChatGPT se tornou um fenômeno da internet. O número de usuários da ferramenta explodiu, e com menos de dois meses de existência já tinha passado os 100 milhões de usuários.

Desenvolvida pela empresa OpenAI, a Inteligência Artificial (IA) atraiu a atenção do público – que fez testes engraçados, trabalhos da faculdade e até tentou conscientizá-la de seus atos. O ChatGPT é treinado com inúmeros tipos de texto extraídos da web, então é capaz de identificar palavras que costumam andar lado a lado em certos estilos e informações – é assim que ela “fala” com o usuário. De tanto ler os textos da seção “Carta ao Leitor” da Super, ele aprendeu a fazer algo no mesmo estilo.

O ChatGPT te dá receitas de bolo, responde sua tarefa de bioquímica, escreve o roteiro de uma cena e até linhas de código para um programa. Existem muitas expertises nessa lista – mas jogar Wordle não é uma delas.

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Lembra dele? O Wordle é um joguinho de navegador que fez sucesso em 2022. O objetivo é descobrir uma palavra misteriosa de cinco letras em seis tentativas, e a única forma de avançar é chutando outras palavras. Conforme você palpita, descobre quais letras estão no lugar certo, quais fazem parte da palavra (mas estão no lugar errado), e quais não vão te ajudar.

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A proposta simples é um bom passatempo – o Wordle é em inglês, mas existe um equivalente em português, o Termo. Um jogo tão simples que você talvez esperaria que uma inteligência artificial treinada com milhões de textos tiraria de letra. Não é o caso.

Michael G. Madden, professor de ciência da computação na Universidade de Galway, na Irlanda, decidiu colocar o ChatGPT à prova. Usando a versão mais atualizada da IA, o GPT-4, ele tentou fazer o bot adivinhar qual seria a resposta para o enigma. O primeiro padrão que testou era “#E#L#”, Madden sabia que o “E” e o “L” estavam na posição correta, mas as três letras representadas por “#” eram desconhecidas.

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A resposta, no caso, era “mealy” (algo como “farinhento” em português). O ChatGPT não só errou, como cinco dos seis palpites que deu nem se encaixavam no padrão: “beryl”, “feral”, “heral”, “merle”, “revel” e “pearl”.

Segundo Madden, o bot acertou em alguns casos; mas, no geral, era bem inconsistente. As sugestões às vezes não tinham as letras que foram pedidas, ou simplesmente não constavam no dicionário.

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Decepcionante, mas esperado

Apesar de impressionarem, as inteligências artificiais ainda são programas de computador e, como tal, funcionam com zeros e uns. As palavras têm que ser transformadas em números para que a rede neural do ChatGPT possa trabalhar com elas.

Assim que o GPT-4 é alimentado com os textos iniciais, ele converte as palavras, sílabas, sinais de pontuação e espaços em conjuntos de números, chamados “tokens”. Depois, ele analisa as palavras e com qual frequência elas aparecem juntas, atribuindo um determinado peso (ou parâmetro) a essa relação. Para entender mais profundamente como isso funciona, confira a matéria de capa da Super. Esse números não foram divulgados para o GPT-4, mas seu antecessor, o GPT-3, tinha 499 bilhões de tokens e 175 bilhões de parâmetros.

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Quando você digita a sua pergunta, o comando é traduzido em tokens e comparado com os parâmetros conhecidos. O ChatGPT deduz o que você quer é dá uma resposta com palavras estatisticamente comuns no tema – mas ele não compreende a natureza do que você quer. Ele entende as palavras como número e blocos, não como texto; portanto, não raciocina de verdade sobre as letras.

Se o ChatGPT fracassou, pelo menos ele foi bem em delegar a tarefa. Madden pediu para que a IA escrevesse o código de um programa que fosse capaz de fazer o que ela não fez: descobrir as letras faltantes do Wordle.

O programa inicial que o ChatGPT-4 produziu tinha um erro no código – que foi corrigido por ele mesmo quando apontado. Executando o programa, Madden recebeu 48 palavras válidas para o padrão “#E#L#”, incluindo “tells”, “cells” e “hello” – enquanto o GPT-4 só fez um único palpite plausível.

Pode parecer surpreendente que um modelo de linguagem como o ChatGPT, capaz de responder perguntas sobre física quântica e redigir dissertações inteiras, tenha dificuldade para resolver um simples quebra-cabeças de palavras. Porém, isso acontece devido à maneira como esses tipos de programas funcionam. Os textos são entendidos como números, descartando a estrutura e posição das letras nas palavras. Não é possível ser bom em tudo, não é?