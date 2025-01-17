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Ciência

Nova espécie de crustáceo gigante é nomeada em homenagem a Darth Vader

Esse isópode supergigante já era um quitute culinário chiquérrimo no Vietnã antes de ser conhecido pela ciência.

Por Eduardo Lima 17 jan 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h16
Fotografia do inseto do mar gigante é nomeada em homenagem a Darth Vader.
 (Nguyen Thanh Son./Reprodução)
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Nova espécie de crustáceo gigante é nomeada em homenagem a Darth Vader Priorizar nos meus resultados Google

Imagine um inseto do tamanho de uma régua. Já está com medo? Agora imagine que o nome dele é inspirado em Darth Vader, o grande vilão da saga Star Wars, porque sua cabeça se parece com o capacete sinistro do Lorde Sith.

Esse bichinho assustador é um crustáceo marinho vietnamita, um isópode gigante que pode chegar a medir até 32,5 cm e pesar mais de 1 kg. Pela primeira vez, uma espécime desse artrópode do mar foi examinada e descrita cientificamente – e acabou nomeada em homenagem a Darth Vader por causa de sua cabeça.

Bathynomus vaderi pertence a um grupo de isópodes, o qual inclui também os tatuzinhos de jardins. Mas, no caso, estamos falando de isópodes supergigantes, uma subdivisão. A espécie só foi encontrada perto das ilhas Spratly, no Vietnã, mas é provável que ela viva espalhada pelo mar do Sul da China.

A espécie foi descrita em um estudo publicado no periódico de acesso livre ZooKeys. Felizmente ou infelizmente, as semelhanças com Darth Vader só são físicas: o crustáceo não tem poderes especiais provenientes da Força.

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Famosos no mercado, desconhecidos na ciência

Esses isópodes supergigantes se tornaram uma iguaria culinária caríssima no Vietnã, sendo chamados pelos locais de “inseto do mar” ou “barata do mar”. Até 2017, os crustáceos do mar eram vendidos a preço de banana pelos pescadores locais. Desde então, a fama desse fruto do mar curioso cresceu. Algumas pessoas chegam a dizer que é mais saboroso que lagosta.

Agora, os crustáceos estão sendo pescados comercialmente, na costa leste do Vietnã, e são vendidos em feiras e até pela internet. Os biólogos da Universidade de Hanói, a capital do Vietnã, compraram quatro isópodes supergigantes e mandaram dois para a Universidade Nacional de Singapura, para identificação.

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Em Singapura, os pequenos Darth Vaders chegaram ao biólogo Peter Ng, que gerencia um laboratório de crustáceos e já trabalhou pesquisando a fauna das profundezas oceânicas na Ásia. Foi sob a supervisão de Ng que eles perceberam que tinham uma espécie ainda não descrita, inédita para a ciência, em suas mãos.

Pode parecer meio esquisito que um animal tão grande como esse estivesse sendo comercializado anos antes que a ciência conhecesse o crustáceo, mas isso só mostra como as profundezas do oceano são mais desconhecidas do que imaginamos.

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