Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Nova Iorque e Chicago estão afundando, de acordo com dados de satélite

Partes das 28 cidades mais populosas dos Estados Unidos estão afundando, e Dallas é a metrópole que está descendo mais rápido.

Por Eduardo Lima 12 Maio 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h21
Fotografia da cidade de Manhattan.
 (Alexander Spatari/Getty Images)
Continua após publicidade
Nova Iorque e Chicago estão afundando, de acordo com dados de satélite Priorizar nos meus resultados Google

Veneza, a cidade italiana recortada por canais e conectada por pontes sobre as águas, está afundando cerca de 0,2 centímetro por ano. Mas isso não é novidade para ninguém: a cidade sofre com inundações desde o século 5, e o problema se agravou desde o século 20 com o aumento do nível do mar causado pelo aquecimento global e a atividade turística intensa. O que talvez seja novidade para você é que ela não é a única cidade submergindo pouco a pouco.

Um estudo usando dados de radar de satélites mostrou que as 28 cidades mais populosas dos Estados Unidos também estão afundando anualmente, mas numa taxa bem menor que Veneza. Cidades como Nova Iorque, Chicago, Dallas e Denver tem grandes porcentagens de suas áreas em locais de subsidência, termo técnico dos geógrafos para áreas de afundamento.

A pesquisa, conduzida por cientistas do Instituto Politécnico da Virgínia e da Universidade da Virgínia, usou dados do satélite Sentinel-1, da Agência Espacial Europeia, para criar mapas de alta resolução que mostram o movimento vertical das metrópoles.

Em todas as cidades pesquisadas, pelo menos 20% da área tinha evidências de subsidência. Mas em 25 das 28 metrópoles, um mínimo de 65% da área estava afundando. Nos casos mais extremos, como de Nova Iorque, Chicago, Dallas, Houston e Detroit, 98% da cidade está passando por subsidência. Os dados do estudo foram publicados no periódico Nature Cities.

Siga
Continua após a publicidade

Problema de infraestrutura

A subsidência pode ser tanto natural quanto causada por humanos. No caso dessas cidades, 80% dos casos de afundamento são causados pela remoção de água do subsolo para uso humano. Os cientistas descobriram essa relação comparando os dados topográficos com os monitoramentos de poços artesianos.

Das cidades que estão afundando, Houston é a que está descendo mais rápido, com 12% da cidade se movendo 10 milímetros para baixo todo ano, só metade da taxa de Veneza. A cidade está perto da costa do Texas, e o afundamento pode significar mais inundações.

Continua após a publicidade

Apesar disso, a subsidência não é um problema só de áreas costeiras, sujeitas ao aumento do nível do mar: cidades como Phoenix, Denver e Nashville também estão afundando e lentamente comprometendo sua infraestrutura.

As taxas anuais de subsidência podem parecer pequenas, mas tem um efeito acumulado potencialmente perigoso. Como áreas diferentes afundam em ritmos diferentes, edifícios podem ter suas estruturas desestabilizadas por diferenças aparentemente pequenas entre um canto do terreno e outro.

Continua após a publicidade

Além da integridade estrutural dos edifícios, a subsidência também ameaça a qualidade de estradas, pontes, ruas e trilhos. Tudo isso só ajuda a complicar mais ainda a situação de cidades que estão sofrendo com eventos extremos causados pelas mudanças climáticas, como enchentes.

Pensar que poucos milímetros não vão fazer diferença é uma armadilha. Com os anos, esses milímetros viram centímetros, e os problemas estruturais que podem causar só vão ser percebidos quando estiverem aparentes, com consequências potencialmente catastróficas.

Continua após a publicidade

Por isso, a equipe de cientistas sugeriu algumas estratégias para mitigar os efeitos da subsidência. Não dá para impedir a cidade de afundar, mas dá para desenvolver estratégias de mitigação de inundações e “retrofitar” estruturas vulneráveis, modernizando e reformando a infraestrutura de prédios ameaçados.

Além disso, monitoramento constante de subsidência e uma revisão das práticas de extração de água do solo são essenciais para impedir que os prédios clássicos de Nova Iorque ou Chicago não fiquem tortos que nem a Torre de Pisa.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Estados Unidos
Geografia
Urbanismo
veneza
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).