Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

O gene para formação de raízes que é mais antigo que as próprias raízes

Em um exemplo didático de reaproveitamento de trechinhos de DNA pela seleção natural, pesquisadores japoneses demonstraram a antiguidade do gene RLF, que já existia em plantas simples de 470 milhões de anos atrás.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 Maio 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h22
Duas plantas com as raízes aparentes.
 (Science Magazine/YouTube)
Continua após publicidade
O gene para formação de raízes que é mais antigo que as próprias raízes Priorizar nos meus resultados Google

A equipe do pesquisador japonês Fukaki Hidehiro, da Universidade de Kobe, descobriu que um gene responsável por regular o desenvolvimento de raízes em plantas vasculares o tipo de planta mais comum na Terra atualmente, ao qual pertencem todas as árvores, arbustos e ervas que você conhece – já existiam em plantas mais simples, que sequer têm raízes: as hepáticas, que surgiram há 470 milhões de anos.

Esse achado, publicado no periódico New Phytologist, é um exemplo didático de como, ao longo da história da vida na Terra, muitos trechinhos de DNA foram reaproveitados para novas funções em resposta às pressões da seleção natural. Um exemplo clássico disso é o gene Syncytin-1, que pertencia originalmente a um retrovírus, mas acabou se provando útil para a formação da placenta humana.

“Meu grupo já havia descoberto que um gene chamado RLF é necessário para o desenvolvimento das raízes laterais na planta Arabidopsis thaliana [que é uma planta vascular, parente da mostarda]”, explicou Hidehiro em declaração à imprensa. Queríamos saber se o equivalente desse gene em outras plantas também estaria envolvido em processos semelhantes.”

Fukaki recorreu à planta modelo terrestre mais simples que conseguiu encontrar, a hepática Marchantia polymorpha, que tem a aparência de um pequeno guarda-chuva. A dita-cuja sequer têm raízes capazes de extrair água ou nutrientes do solo, mas possui sua própria versão do gene RLF.

Siga
Continua após a publicidade

Calhou que as hepáticas sem RLF apresentam deformações graves em vários órgãos, o que demonstra que o RLF também participa do desenvolvimento de órgãos em plantas terrestres mais básicas. A equipe demonstrou até que os RLFs das duas espécies são intercambiáveis: o gene da Arabidopsis pode desempenhar sua função na hepática e o da hepática, na Arabidopsis.

 

 

Publicidade
TAGS:
Biologia
genes
plantas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).