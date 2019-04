“Bacon light” parece uma contradição de termos – mas, tecnicamente, já é possível. Cientistas chineses desenvolveram um porco transgênico com 24% menos gordura corporal. Para entender a façanha, é preciso lembrar que quase todos os mamíferos têm dois tipos de tecido adiposo: o branco e o marrom. O marrom é mais vascularizado (daí sua cor) e especializado na produção de calor. A chave dessa usina de energia é a chamada proteína desacopladora-1 (UCP-1), presente nas mitocôndrias da gordura marrom. Os porcos não têm essa proteína, e por isso são mais vulneráveis ao frio. Seu corpo, então, acumula muita gordura branca como forma de proteção.

Os cientistas inseriram a tal proteína em 12 embriões de porcos, que nasceram com um pouquinho de gordura marrom – e bem menos gordura branca. Os animais se desenvolveram normalmente, sem efeitos adversos. “Os porcos com a UCP-1 mostraram melhor capacidade de manter a temperatura corporal e menor acúmulo de gordura”, concluiu Jianguo Zhao, do Instituto de Zoologia da Academia Chinesa de Ciências. Ou seja: a pesquisa melhorou o bem-estar dos animais e, de quebra, a qualidade da carne. O bacon “fit”, de qualquer forma, ainda não tem data para chegar ao mercado.