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Introdução O paquistanês Muhammad Zeeshan Ali fez história ao se tornar o primeiro astronauta estrangeiro em uma missão espacial da China. A bordo da Shenzhou-24 rumo à estação Tiangong, ele conduzirá testes científicos em um marco para a cooperação internacional. Confira os detalhes desta jornada inédita.

Principais Tópicos





Primeiro astronauta estrangeiro a voar em missão chinesa e primeiro paquistanês em órbita Estadia de curta duração na estação espacial Tiangong para conduzir experimentos científicos Sete meses de preparação em Pequim com imersão cultural e aulas de mandarim Pesquisas incluem estudos com cianobactérias e materiais para reparo de espaçonaves Avanço da China na exploração espacial coincide com a aproximação do fim da ISS em 2030

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O paquistanês Muhammad Zeeshan Ali se tornou, nesta quarta-feira (25), o primeiro astronauta estrangeiro a participar de uma missão espacial tripulada da China. Ele estava na nave Shenzhou-24, que partiu do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste do país, às 8h18 no horário de Pequim, e chegou à estação espacial chinesa Tiangong cerca de três horas e meia depois.

A missão faz parte de um acordo firmado em fevereiro de 2025, em Islamabad, entre China e Paquistão para seleção e treinamento de astronautas paquistaneses voltados a missões na estação espacial chinesa. O pacto previa o treinamento de dois paquistaneses e a escolha de um deles como especialista em carga útil – uma categoria de astronauta que cuida de experimentos científicos e outras coisas levadas a bordo, e não da pilotagem ou da operação da nave.

Ali e o reserva Khurram Daud foram selecionados e chegaram a Pequim em abril deste ano para se preparar no Centro de Astronautas da China. Segundo a agência de notícias Reuters, Ali é o primeiro paquistanês a entrar em órbita. Ele deve permanecer na estação por até dez dias e retornará à Terra a bordo de outra espaçonave, a Shenzhou-23.

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Ao lado de Muhammad Zeeshan Ali, de 40 anos, estão a bordo da missão o comandante Tang Hongbo, de 51 anos, e o engenheiro de voo Wu Yi, de 39 anos.

Para se preparar para o voo, Ali treinou durante sete meses em Pequim – período em que participou de aulas intensivas de mandarim e aprendeu canções e poemas chineses. Ele também praticou caligrafia e jogou tênis de mesa. O comandante Tang contou que as diferenças de idioma, de mentalidade e na cultura tornaram o trabalho em grupo mais difícil, mas que os esforços dos dois lados estavam dando resultado.

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Durante a missão, a tripulação da Shenzhou-24 irá realizar cerca de 90 experimentos e testes em órbita. Entre as responsabilidades de Ali está um estudo sobre cianobactérias fotossintéticas – um tipo de bactéria que produz energia a partir da luz. Cabe a ele também auxiliar no teste de materiais de fibra de carbono autorreparáveis, que poderiam consertar pequenas fissuras em espaçonaves.

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Apesar de a estadia de Ali ser muito mais curta do que a habitual rotação de seis meses para um astronauta chinês, ela tem sido motivo de grande celebração no Paquistão. “Esta não é apenas a jornada de um astronauta, mas a jornada de 240 milhões de paquistaneses. É a jornada da nossa geração mais jovem, dos nossos cientistas e dos nossos sonhos”, afirmou o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, no X.

“Como o primeiro tripulante estrangeiro a embarcar na Estação Espacial da China, estou extremamente empolgado. Estação Espacial da China, aí vou eu!”, disse Ali, em mandarim, já a bordo da estação, de acordo com a emissora estatal chinesa CCTV. Na ocasião, ele também recitou versos do poeta paquistanês Allama Iqbal.

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O que acontece em Tiangong

Tiangong é uma estação espacial permanente operada pela China em órbita baixa da Terra – a uma altitude entre 340 km e 450 km acima da superfície. O governo chinês tem promovido a estação como um lugar para parcerias científicas, tecnológicas e de voos espaciais com outros países e instituições estrangeiras.

O projeto está alinhado com o investimento bilionário da China no espaço, em meio à corrida para levar astronautas novamente à Lua. Enquanto isso, a Estação Espacial Internacional (ISS) – o objeto mais caro já construído e o grande esforço de exploração espacial liderado pelos EUA após a Guerra Fria – deve encerrar suas operações a partir de 2030 e reduzir a presença dos EUA na órbita terrestre.

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O avanço chinês no espaço, diga-se, deve alcançar outro marco. Zhu Yangzhu, comandante da nave Shenzhou-23, permanecerá um ano a bordo da estação espacial para colaborar com os estudos de Pequim sobre como o corpo humano se adapta ao espaço – e deve bater o recorde de permanência contínua no espaço entre astronautas do país.

A meta da China é fazer o primeiro pouso tripulado na Lua até 2030 e depois estabelecer uma base fixa no satélite. Esse cronograma corre em paralelo à meta dos Estados Unidos de levar humanos de volta ao nosso satélite natural até 2028 – além da construção de uma base lunar, que já está em andamento (por ora, aqui na Terra).