Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Ciência

O que é um tsunami meteorológico?

Entenda como alterações bruscas na pressão atmosférica e tempestades geraram ondas gigantes que invadiram áreas costeiras de Santa Catarina.

Por Amanda Nascimento 23 set 2026, 10h00
Onda do mar quebrando com força, formando espuma branca e respingos, sob um céu escuro e nublado, indicando tempestade
 (Yevgen Buzuk/Pexels)
Continua após publicidade
O que é um tsunami meteorológico? Priorizar nos meus resultados Google

O Estado de Santa Catarina registrou, na manhã de segunda-feira (21), um fenômeno natural raro: um tsunami meteorológico. De acordo com a Defesa Civil do estado, por volta das 6 da manhã, o mar avançou de forma súbita nas áreas costeiras de Jaguaruna, Laguna e Imbituba, o que provocou alagamentos e surpreendeu os moradores dos municípios. 

Há relatos de estragos consideráveis até agora, como vias com acúmulo de água e areia, danos em moradias e pessoas ilhadas. Em Laguna, na Praia do Cardoso, o avanço do mar atingiu o restaurante Brisa do Mar, enquanto pescadores da região relataram que a força da água arrastou redes de pesca e equipamentos. Não há registro de vítimas fatais até o momento.

O fenômeno, que também pode ser chamado de meteotsunami, ocorreu em meio a um clima instável que provocou temporais e ventos de mais de 100km/h no sul do Brasil. Em nota, o órgão de defesa diz que contabiliza 60 municípios com registros de ocorrências provocadas pelas chuvas intensas e ventos fortes que atingem o estado.

Siga
Continua após a publicidade

Diferentemente dos tsunamis, que tem origem sísmica, os meteotsunami estão atrelados a algum sistema meteorológico, como linhas de instabilidade – faixas longas de tempestades que se movem rapidamente. Mudanças como essas estão associadas a alterações bruscas na pressão atmosférica, que, junto a ventos fortes, avançam rapidamente sobre o mar e formam uma grande onda que chega até a praia. 

De onde vem o “cheiro de chuva”?

Continua após a publicidade

Os meteotsunamis têm efeitos restritos a áreas específicas, pois não possuem a energia necessária para gerar tsunamis sísmicos significativos. Ao contrário de tsunami provocados por eventos geológicos, as mudanças atmosféricas bruscas normalmente interagem com o oceano durante um período de tempo limitado (de alguns minutos a várias horas). Tudo depende da velocidade e da intensidade da frente da tempestade.

Por depender de mudanças bruscas, inclusive, é difícil prever quando meteotsnunamis acontecem. De acordo com o Serviço Nacional Oceânico dos EUA, somente agora cientistas estão começando a compreender melhor o fenômeno, e, muitas vezes, suas características são confundidas com uma ressaca marítima causada pela mudança na pressão atmosférica.

Continua após a publicidade

Sabemos, porém, com certeza que eles foram registrados poucas vezes no Brasil, sendo que cinco deles aconteceram recentemente em Santa Catarina: em 2016, em Araranguá; em 2019 em Palhoça; em 2023 em Laguna; e em 2024 em Jaguaruna e com impactos também na Argentina. 

Também há registros de meteotsnunamis em quase todas as partes do globo, especialmente aquelas em costas oceânicas. A costa leste dos EUA, o Japão, a Austrália e a região do Mar Mediterrâneo são apenas alguns dos exemplos que podemos citar

Continua após a publicidade

Para os próximos dias em Santa Catarina, a Defesa Civil alerta que, com a passagem de uma frente fria, o tempo continuará instável em todo o estado, com previsões de temporais com chuva intensa, raios, rajadas de vento e queda de granizo. O risco é considerado muito alto para a destelhamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores, alagamentos, enxurradas e deslizamentos nas áreas mais vulneráveis.

Publicidade
TAGS:
FENÔMENO CLIMÁTICO
LITORAL
meteorologia
SANTA CATARINA /ESTADO/
tsunami
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).