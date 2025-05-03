O que está por trás do abate sem precedentes de coalas na Austrália

Liz Hicks e Ashleigh Best são especialistas em direito na Universidade de Melbourne. O texto abaixo saiu originalmente no site The Conversation

Atiradores de elite em helicópteros atiraram em mais de 700 coalas no Parque Nacional Budj Bim, na região de Victoria Ocidental, na Austrália, nas últimas semanas. Acredita-se que seja a primeira vez que coalas são abatidos dessa forma.

O abate se tornou público na Sexta-feira Santa, depois que defensores da vida selvagem local foram supostamente avisados.

Um incêndio queimou cerca de 20% do parque em meados de março. O governo disse que o abate era urgente porque os coalas estavam morrendo de fome ou queimados.

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Grupos de defesa de animais expressaram séria preocupação sobre como os coalas foram escolhidos para o abate, porque os animais são avaliados à distância. Não está claro se o abate a partir de um helicóptero está em conformidade com os planos de resposta e bem-estar animal do próprio governo regional.

O governo de Victoria deve explicar por que está realizando o abate aéreo e por que o fez sem anunciá-lo publicamente. O incidente aponta para falhas contínuas no gerenciamento desses marsupiais icônicos, que já estão ameaçados em outros estados.

Por que isso aconteceu?

Os coalas vivem em florestas de eucalipto nos estados do leste e do sul da Austrália. A espécie enfrenta uma dupla ameaça devido à destruição do habitat e ao risco de incêndios florestais. Eles são considerados ameaçados de extinção em New South Wales, Queensland e no Território da Capital Australiana (Camberra).

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Em Victoria, os níveis populacionais de coalas estão atualmente seguros. Mas eles estão densamente concentrados, geralmente em fragmentos de mata conhecidos como “ilhas de habitat” (ou ilhas ecológicas) no sudoeste do estado. O Budj Bim National Park é uma dessas ilhas.

Com o tempo, essa concentração se torna um problema. Quando os coalas são muito abundantes, eles podem arrancar as folhas de suas gomas favoritas, matando as árvores. Os coalas precisam então se mudar ou correm o risco de morrer de fome.

Se o fogo ou a seca tornarem essas ilhas de habitat impossíveis de serem habitadas, os coalas em concentrações densas geralmente não têm para onde ir.

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Em Budj Bim, o Departamento de Energia, Meio Ambiente e Ação Climática de Victoria e o Parks Victoria têm enfrentado a superpopulação de coalas junto com os proprietários tradicionais, transferindo os coalas para novos locais ou esterilizando-os.

Mas Budj Bim também é cercada por plantações comerciais de goma azul. Os coalas se espalham pelas plantações para pastar nas folhas. Suas populações aumentam. Mas quando as plantações são derrubadas, alguns coalas têm de retornar ao parque nacional, onde pode haver escassez de alimentos.

Grupos de bem-estar animal afirmam que a exploração madeireira é uma das razões pelas quais Budj Bim tinha tantos coalas.

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É difícil dizer com certeza se esse é o caso, pois o departamento estadual de meio ambiente não compartilhou muitas informações. Mas os pesquisadores descobriram que as ilhas de habitat levam à superabundância, impedindo a dispersão natural dos indivíduos.

Então, por que o abate foi feito? Os funcionários do departamento descreveram o programa como tendo sido motivado “principalmente” pelo bem-estar animal. Após o incêndio florestal do mês passado, coalas foram deixados famintos ou feridos.

Por que atiradores em helicópteros? Aqui, a justificativa dada é que o parque nacional é de difícil acesso devido ao terreno rochoso e aos danos causados pelo fogo, o que exclui outros métodos.

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A eutanásia de animais selvagens deve ser feita com cuidado

De acordo com o plano de Victoria para o bem-estar dos animais durante desastres, o departamento de meio ambiente é responsável por examinar e, quando necessário, fazer a eutanásia de animais selvagens durante uma emergência.

Para que a intervenção humana seja justificada, a eutanásia deve ser necessária por motivos de bem-estar. O plano de resposta de Victoria para animais selvagens afetados por incêndios diz que o abate é permitido quando a saúde de um animal está “significativamente” comprometida, quando for necessário tratamento invasivo ou a sobrevivência for improvável.

Para coalas, os incêndios podem causar a perda de dedos ou mãos, queimaduras em mais de 15% do corpo, pneumonia por inalação de fumaça, cegueira ou ferimentos que exijam cirurgia. As fêmeas submetidas à eutanásia também devem ser prontamente examinadas para verificar se há filhotes em suas bolsas.

O problema é que, embora o disparo aéreo possa ser preciso em alguns casos para animais maiores, o método tem eficácia questionável para animais menores, especialmente em habitats mais densos.

É provável que vários coalas tenham sido gravemente feridos, mas não mortos. Mas os atiradores empregados pelo departamento não puderam verificar completamente os ferimentos ou se havia filhotes em bolsas, pois estavam no ar e, segundo consta, a 30 ou mais metros de distância de seus alvos.

Embora o departamento tenha citado preocupações com os recursos alimentares como motivo para o abate, o plano estadual de combate a incêndios na vida selvagem apresenta outra opção: o fornecimento de ração suplementar. O fornecimento de folhas frescas de goma poderia ter evitado a fome enquanto a floresta se regenera.

O que o governo deve aprender com isso?

O governo estadual deve tomar medidas para evitar que incidentes trágicos como esse ocorram novamente.

A preservação do habitat remanescente em todo o estado é uma medida vital, assim como a reconexão de áreas isoladas com corredores de habitat. Isso não apenas reduziria a concentração de coalas em pequenos bolsões, mas também aumentaria os refúgios viáveis e daria aos coalas caminhos seguros para novas fontes de alimento após um incêndio.

As políticas futuras devem ser desenvolvidas em consulta com os proprietários tradicionais, que têm conhecimento detalhado da distribuição das espécies e das paisagens.

Precisamos de melhores maneiras de ajudar a vida selvagem em desastres. Um passo seria trazer as organizações de resgate de animais selvagens para o gerenciamento de emergências de forma mais ampla, conforme enfatizado na Victorian Bushfires Royal Commission de 2009 e na mais recente Royal Commission into National Natural Disaster Arrangements.

Esse último relatório apontou a organização de emergência especializada em resgate e socorro de animais da Austrália do Sul – SAVEM – como um modelo eficaz. De acordo com o plano de gerenciamento de emergências da Austrália do Sul, a organização pode acessar rapidamente as áreas queimadas após a passagem do incêndio.

As densas comunidades de coalas de Victoria seriam bem atendidas por uma organização semelhante capaz de trabalhar junto com os serviços de combate a incêndios qualificados existentes.

O objetivo seria possibilitar que os socorristas chegassem mais cedo aos animais selvagens feridos e evitar mais abates aéreos em massa.