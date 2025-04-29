O que pode ter causado o mega apagão na Europa?

Na última segunda-feira (28) Portugal, Espanha e algumas partes da França almoçaram no escuro. A falta de energia começou perto das 11h30 e foi avançando até provocar caos generalizado em aeroportos, estações de trem, lojas e escritórios. Milhões de pessoas passaram o dia sem luz.

Por enquanto, ninguém sabe dizer com certeza o que causou o blecaute. Autoridades portuguesas e espanholas afirmaram que não há indícios de que a falha elétrica tenha sido causada por um ataque cibernético – uma preocupação justificada, levando em conta que a Espanha é contra a invasão russa na Ucrânia e os ataques israelenses na Faixa de Gaza.

A Red Eléctrica, responsável por operar a rede elétrica da Espanha, afirmou que foram dois eventos consecutivos, com um segundo de intervalo entre eles, que causaram a queda dos sistemas – mas a empresa ainda não detalhou o que aconteceu.

Também não há indícios de erro humano que possa ter causado o apagão massivo. Eduardo Prieto, diretor de serviços operacionais da Red Eléctrica, disse numa coletiva de imprensa que uma forte possibilidade é que tenha rolado algum problema com a geração de energia solar. Pedro Sánchez, o primeiro-ministro da Espanha, discorda, e disse que não dá para ignorar nenhuma hipótese. Ele afirmou que o governo vai responsabilizar as operadoras privadas.

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Um dia depois, o fornecimento de energia elétrica foi retomado para quase todas as áreas da Península Ibérica, mas ninguém chegou a uma conclusão sobre o que causou o mega apagão. Algumas hipóteses fazem sentido, enquanto outras são fake news pura. A Super te ajuda a diferenciar.

Notícia errada (mas talvez não tanto)

Uma mensagem que correu vários grupos de WhatsApp dizia que grupos russos apoiados pelo Kremlin tinham sido os responsáveis por um ataque cibernético que desestabilizou a rede elétrica da Península Ibérica e de outras regiões da Europa. O texto vinha assinado pela CNN Internacional e até tinha declarações de Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia. O problema é que tudo na mensagem era mentira, até a declaração de von der Leyen e a autoria da CNN.

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Várias teorias da conspiração geopolíticas como essa foram compartilhadas sem muita atenção às origens das informações. Até uma notícia de 2021, sobre um avião que danificou uma linha de alta tensão na França, foi compartilhada como se fosse novidade.

Enquanto o blecaute rolava na segunda-feira, a agência de notícias Reuters reportou que a empresa Redes Energéticas Nacionais, de Portugal, havia colocado a culpa do apagão num fenômeno atmosférico raro. Algum tempo depois, a empresa afirmou que todas as hipóteses deveriam ser consideradas, e a Reuters atualizou a notícia. Mas essa informação – diferente de tantas outras – tem potencial para ser verdadeira.

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O clima constantemente causa apagões: condições climáticas foram responsáveis por 81% dos blecautes nos Estados Unidos entre 2000 e 2021. Os motivos são vários: ondas de calor demandam mais da rede elétrica, por causa do uso intenso de ar condicionado, e ciclones ou ventos muito fortes podem derrubar fiação.

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Ventos fortes também podem causar vibrações nas linhas que transportam energia, o que pode causar instabilidade e estresse nas redes elétricas. Essas vibrações também podem ser causadas por mudanças extremas na temperatura e na pressão atmosférica, que é uma das hipóteses para a causa do blecaute. Essas oscilações termais teriam sido o gatilho para problemas de sincronização nos sistemas elétricos.

Se essa hipótese for verdadeira, o blecaute foi causado por um evento climático extremo, como um aquecimento acelerado. Num contexto de crise climática, não é improvável, e pode ser um presságio da fragilidade da energia elétrica num mundo cada vez mais quente.

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