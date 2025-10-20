Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

O que ter um gato faz com o seu cérebro – e com o dele

Gatos são menos carinhosos do que os cães? Entenda as diferenças na demonstração de afeto e os hormônios por trás dos sentimentos do amor com os pets

Por Laura Elin Pigott 20 out 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h28
Foto de uma pessoa dando carinho em um gatinho.
 (Westend61/Getty Images)
Continua após publicidade
O que ter um gato faz com o seu cérebro – e com o dele Priorizar nos meus resultados Google

Laura Elin Pigott é professora sênior de Neurociências e Neurorreabilitação na Faculdade de Saúde e Ciências da Vida, London South Bank University. Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.

Os gatos podem ter uma reputação de independência, mas pesquisas recentes sugerem que compartilhamos uma conexão única com eles – alimentada pela química do cérebro.

A principal substância química envolvida é a oxitocina, frequentemente chamada de “hormônio do amor”. É a mesma substância neuroquímica que surge quando uma mãe embala seu bebê ou quando amigos se abraçam, promovendo confiança e afeto. E agora estudos estão mostrando que a oxitocina também é importante para o vínculo entre gatos e humanos.

A oxitocina desempenha um papel central na ligação social, na confiança e na regulação do estresse em muitos animais, incluindo os seres humanos. Uma experiência de 2005 mostrou que a oxitocina tornava os voluntários humanos significativamente mais dispostos a confiar nos outros em jogos financeiros.

A oxitocina também tem efeitos calmantes em humanos e animais, pois suprime o hormônio do estresse cortisol e ativa o sistema nervoso parassimpático (o sistema de descanso e digestão) para ajudar o corpo a relaxar.

Siga
Continua após a publicidade

Os cientistas sabem há muito tempo que interações amigáveis desencadeiam a liberação de oxitocina tanto em cães quanto em seus donos, criando um ciclo de feedback mútuo de vínculo. Até recentemente, porém, pouco se sabia sobre seu efeito em gatos.

Os gatos são mais sutis em demonstrar afeto. No entanto, seus donos frequentemente relatam os mesmos sentimentos calorosos de companheirismo e alívio do estresse que os donos de cães relatam — e estudos estão cada vez mais confirmando esses relatos. Pesquisadores no Japão, por exemplo, relataram em 2021 que breves sessões de carinho com seus gatos aumentavam os níveis de oxitocina em muitos donos.

Nesse estudo, mulheres interagiram com seus gatos por alguns minutos enquanto cientistas mediam os níveis hormonais dos donos. Os resultados sugeriram que o contato amigável (acariciar o gato, falar em um tom gentil) estava relacionado ao aumento da oxitocina na saliva dos humanos, em comparação com um período de descanso tranquilo sem seus gatos.

Muitas pessoas acham que acariciar um gato que ronrona é relaxante, e pesquisas indicam que não é apenas por causa do pelo macio. O ato de acariciar e até mesmo o som do ronronar podem desencadear a liberação de oxitocina em nossos cérebros. Um estudo de 2002 descobriu que essa descarga de oxitocina causada pelo contato gentil com gatos ajuda a reduzir o cortisol (nosso hormônio do estresse), o que, por sua vez, pode reduzir a pressão arterial e até mesmo a dor.

Quando a oxitocina é liberada?

Pesquisas estão identificando momentos específicos que causam a liberação desse hormônio em nossa amizade entre espécies diferentes. O contato físico gentil parece ser o principal gatilho para os gatos.

Continua após a publicidade

Um estudo de fevereiro de 2025 descobriu que, quando os donos acariciavam, abraçavam ou embalavam seus gatos de forma relaxada, a oxitocina dos donos tendia a aumentar, assim como a dos gatos — desde que a interação não fosse forçada ao animal.

Os pesquisadores monitoraram a oxitocina em gatos durante 15 minutos de brincadeiras e carícias em casa com seus donos. Gatos com apego seguro que iniciavam o contato, como sentar no colo ou dar cabeçadas, apresentavam um aumento na oxitocina. Quanto mais tempo passavam perto de seus humanos, maior era o aumento.

E os felinos menos carinhosos? O mesmo estudo observou padrões diferentes em gatos com estilos de apego mais ansiosos ou distantes. Gatos evitativos (aqueles que mantinham distância) não apresentaram alterações significativas na oxitocina, enquanto gatos ansiosos (que buscavam constantemente seus donos, mas ficavam facilmente sobrecarregados ao serem manuseados) apresentavam níveis elevados de oxitocina desde o início.

Verificou-se que a oxitocina dos gatos evasivos e ansiosos diminuía após um carinho forçado. Quando as interações respeitam o conforto do gato, a oxitocina flui – mas quando um gato se sente encurralado, o hormônio da ligação é difícil de encontrar.

Talvez os humanos possam aprender algo com os seus amigos felinos sobre como gerir os estilos de apego. A chave para criar laços com um gato é compreender como eles se comunicam.

Continua após a publicidade

Ao contrário dos cães, os gatos não dependem do contato visual prolongado para criar laços. Em vez disso, eles usam sinais mais sutis. O mais conhecido é o piscar lento. É um sorriso felino, sinalizando segurança e confiança.

O ronronar também desempenha um papel importante na criação de laços com as pessoas. O som grave do ronronar de um gato tem sido associado não só à cura dos próprios gatos, mas também a efeitos calmantes nos seres humanos. Ouvir o ronronar pode reduzir a frequência cardíaca e a pressão arterial; a oxitocina media esses benefícios.

A companhia de um gato, reforçada por todos esses pequenos aumentos de oxitocina das interações diárias, pode servir como um amortecedor contra a ansiedade e a depressão – em alguns casos proporcionando conforto equivalente ao apoio social humano.

Gatos são menos afetuosos do que os cães?

É verdade que os estudos geralmente encontram respostas mais fortes de oxitocina nas interações entre cães e humanos. Em um experimento amplamente discutido em 2016, cientistas mediram a oxitocina em animais de estimação e seus donos antes e depois de dez minutos de brincadeira. Os cães apresentaram um aumento médio de 57% nos níveis de oxitocina após o tempo de brincadeira, enquanto os gatos apresentaram um aumento de cerca de 12%.

Continua após a publicidade

Nos seres humanos, os níveis de oxitocina aumentam durante interações sociais significativas. Estudos mostram que o contato com um ente querido produz respostas mais fortes de oxitocina do que o contato com estranhos. Portanto, a alegre recepção de um cão é semelhante à emoção de ver seu filho ou parceiro.

Os cães, sendo animais de matilha domesticados para a companhia constante dos humanos, estão quase programados para buscar contato visual, carinho e aprovação de nós — comportamento que estimula a liberação de oxitocina em ambas as partes. Os gatos, no entanto, evoluíram a partir de caçadores mais solitários, que não precisavam de gestos sociais evidentes para sobreviver. Portanto, eles podem não exibir comportamentos impulsionados pela oxitocina de forma tão pronta ou consistente. Em vez disso, os gatos podem reservar seu comportamento de liberação de oxitocina para quando realmente se sentem seguros.

A confiança de um gato não é automática; ela deve ser conquistada. Mas, uma vez conquistada, ela é reforçada pela mesma substância química que une pais, parceiros e amigos humanos.

Portanto, da próxima vez que seu gato piscar lentamente do outro lado do sofá ou subir no seu colo para um abraço cheio de ronronados, saiba que algo invisível também está acontecendo: a oxitocina está aumentando em ambos os cérebros, aprofundando a confiança e aliviando o estresse da vida cotidiana. Os gatos, à sua maneira, exploraram a antiga biologia do amor.

Continua após a publicidade

Publicidade
TAGS:
cães
Gatos
hormônio
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DA SAÚDE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DA SAÚDE

Assine a revista OFERTA DIA DA SAÚDE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).